Videojuegos

Goddess of Victory: Nikke tiene un ‘crossover’ de Anis, Neon y Rapi con Persona 3 Reload, 4 Golden y 5 Royal

"Wake Up, Get Up, Get Out There!"

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
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Goddess of Victory: Nikke también celebra el 30.º aniversario de la saga Persona, sugiriendo versiones de Anis, Neon y Rapi, miembros del escuadrón Counters, con trajes o versiones alternativas basadas en Persona 3 Relod, Persona 4 Golden y Persona 5 Royal. El evento comienza el 13 de agosto del 2026. También hay un sorteo en redes sociales y para participar, sigue la cuenta oficial en Twitter/X, retuitea la publicación específica para ganar llaveros, soportes acrílicos y tarjetas de regalo de Amazon.

Neon aparece sosteniendo el reloj Dark Hour de Persona 3 y se encuentra en la zona azul. Esto significa que podría parecerse a Makoto Yuki. Anis está en el centro sosteniendo el televisor Midnight Channel de Persona 4 frente a un fondo amarillo. Esto podría resultar en que tenga un aspecto similar al de Yu Narukami. Finalmente, Rapi está a la derecha y sostiene una tarjeta de visita de los Ladrones Fantasma. Podría estar vestida como Ren «Joker» Amamiya, protagonista de Persona 5.

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Este es el segundo ‘crossover’ con otra serie importante para Goddess of Victory: Nikke en 2026, después del ‘anime’ y ‘manga’ Lycoris Recoil. Los personajes SSR Chisato Nishikigi, Takina Inoue y SR Kurumi aparecieron en el juego durante ese ‘crossover’. Goddess of Victory: Nikke está disponible para PC y dispositivos móviles iOS y Android.

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PorCesar Nuñez
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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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