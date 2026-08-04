Goddess of Victory: Nikke tiene un ‘crossover’ de Anis, Neon y Rapi con Persona 3 Reload, 4 Golden y 5 Royal

Goddess of Victory: Nikke también celebra el 30.º aniversario de la saga Persona, sugiriendo versiones de Anis, Neon y Rapi, miembros del escuadrón Counters, con trajes o versiones alternativas basadas en Persona 3 Relod, Persona 4 Golden y Persona 5 Royal. El evento comienza el 13 de agosto del 2026. También hay un sorteo en redes sociales y para participar, sigue la cuenta oficial en Twitter/X, retuitea la publicación específica para ganar llaveros, soportes acrílicos y tarjetas de regalo de Amazon.
Neon aparece sosteniendo el reloj Dark Hour de Persona 3 y se encuentra en la zona azul. Esto significa que podría parecerse a Makoto Yuki. Anis está en el centro sosteniendo el televisor Midnight Channel de Persona 4 frente a un fondo amarillo. Esto podría resultar en que tenga un aspecto similar al de Yu Narukami. Finalmente, Rapi está a la derecha y sostiene una tarjeta de visita de los Ladrones Fantasma. Podría estar vestida como Ren «Joker» Amamiya, protagonista de Persona 5.
Este es el segundo ‘crossover’ con otra serie importante para Goddess of Victory: Nikke en 2026, después del ‘anime’ y ‘manga’ Lycoris Recoil. Los personajes SSR Chisato Nishikigi, Takina Inoue y SR Kurumi aparecieron en el juego durante ese ‘crossover’. Goddess of Victory: Nikke está disponible para PC y dispositivos móviles iOS y Android.