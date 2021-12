El pasado 1 de diciembre, PlayStation confirmó algo que supimos días atrás gracias a una filtración: que los juegos de PS Plus del mes serán Godfall: Challenger Edition (PS4/PS5), Mortal Shell (PS4) y Lego DC Super-Villains (PS4). Lo que no esperábamos era que uno de ellos fuera una versión incompleta.

De acuerdo al blog oficial de PlayStation, la ‘Challenger Edition’ de Godfall que incluirá el servicio por suscripción no tendrá la campaña para un jugador. En su lugar, tendrá desde un comienzo los tres modos ‘endgame’: Lightbringer, Dreamstones y Ascended Tower of Trials. En la versión normal del juego, estos modos solo se podían desbloquear completando la campaña.

La reacción de la comunidad a esta noticia no ha sido positiva. Están acusando de poner una ‘demo’ de Godfall en PS Plus, una versión incompleta, y creen que es un terrible precedente de lo que se puede esperar del servicio de ahora en adelante. Es verdad que, para muchos, este es uno de esos juegos que «comienza» cuando la historia termina, pues los modos de juego ‘endgame’ son en los que los jugadores pasan la mayor cantidad de tiempo. Pero esto no es excusa para no presentar la experiencia completa en un servicio por suscripción que se promociona mediante los juegos que ofrece cada mes.

Otros han extendido la crítica contra PS Plus este mes más allá de este caso, quejándose porque la versión de Mortal Shell que incluirá es solo la de PS4 y no la nativa de PS5. En redes sociales, algunos jugadores han «amenazado» con cancelar sus suscripciones a causa de esto.

Y ustedes, ¿qué opinan sobre la versión incompleta de Godfall, sin la campaña, que llega en diciembre a PS Plus? Esperamos sus comentarios

Fuente: PlayStation Blog