Godzilla llega a las Tierras salvajes en su colaboración con Apex Legends: 10 nuevas skins, arma y modo de juego

La esperada película Godzilla Minus Zero ya llegó a las salas de cine y para aprovechar el momento, el juego Apex Legends reveló los detalles de su enorme colaboración con el Rey de los Monstruos. Esta incluye skins inspirados en diferentes kaiju para varios personajes, una nueva arma cuerpo a cuerpo universal, un modo comodín especial y un pase con objetos cosméticos inspirados en la legendaria criatura gigante.

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El ‘crossover’ llega a todas las plataformas en que está disponible en el juego desde el martes 10 de noviembre de 2026 y se extenderá hasta el martes 1 de diciembre. Pueden ver todo lo que tendrá el evento en el siguiente tráiler con subtítulos en español.

Por supuesto, lo que más llama la atención son las nuevas skins basadas en diferentes kaiju del universo de Godzilla para 10 personajes de Apex Legends. Vamos a descubrir cuáles son:

Bloodhound como Godzilla 2026

Valkyrie como Mothra 2003

Wraith como Godzilla 2016

Pathfinder como Mechagodzilla 1974

Mad Maggie como Destoroyah

Loba como SpaceGodzilla

Horizon como Godzilla 1995

Revenant como Super Mechagodzilla 1993

Catalyst como King Ghidorah 1991

Octane como Jet Jaguar

También habrán nuevos aspectos de arma legendarios con temática de Godzilla para la Devotion, Hemlock, Rampage, CAR, Havoc, Longbow, Wingman, Prowler y Sentinel.

La skin de Jet Jaguar para Octane estará disponible en la ruta gratis del pase de evento y la de Gidorah para Catalysten la ruta de pago que cuesta 950 MA.

Además de las nuevas skins, gracias al modo Comodín encontraremos cambios en el mapa Punto Tormenta que lo ponen como una zona de desastre en medio de un ataque de Godzilla con edificios dañados, árboles quemados y mucha destrucción. El Rey de los Monstrios ataca con su aliento atómica arrasando todo a su paso, pero si somos valientes y nos adentramos en la zona de impacto justo antes del disparo podremos encontrar una cápsula de apoyo con una Devotion personalizada de alto poder.

También podemos conseguir el arma cuerpo a cuerpo universal Daga dorsal inspirada en las aletas dorsales de Godzilla. La podemos conseguir en los packs del evento Apex Legends.

Finalmente, del 10 al 17 de noviembre podemos ver streams eleccionados de Apex Legends en Twitch para ganar recompensas con temática de Godzilla:

Ver 60 minutos para obtener el set de Rastreo de hitos de Mothra

Ver 30 minutos para obtener el adorno de arma Chibi Charmzilla

Apex Legends es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC.