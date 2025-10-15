GOG reveló que Capcom no quería relanzar los Resident Evil clásicos

Aunque no podemos negar que los ‘remakes’ de Resident Evil, Resident Evil 2 y Resident Evil 3: Nemesis son obras excelentes —bueno, el ‘remake’ del 3 no tanto, pero no es malo— eso siempre nos ha hecho temer que las versiones originales de estos títulos se queden en el olvido. Afortunadamente la tienda GoG logró ponerlos de nuevo a la venta a finales de 2024 y ahora incluso se pueden conseguir en PlayStation. Esto es todo un logro para la preservación de videojuegos, sobre todo considerando que Capcom no tenía ningún interés en que el público pudiera volver a jugar los Resident Evil clásicos.

En una entrevista con la publicación The Game Business, Marcin Paczynski —uno de los líderes del proyecto de restauración de estos juegos en GoG— reveló que Capcom no veía el valor de recuperar las versiones originales de las primeras entregas de la saga de ‘survival horror’. Según él, dijeron que «ya existen los ‘remakes’ que son una experiencia superior a la de esos juego» y no veían el valor de recuperarlos.

Afortunadamente sí lograron convencer a Capcom de que hay un público que guarda muchos recuerdos de esos juegos y que le encantaría volver a experimentarlos, lo que permitió su relanzamiento.

Pero no es solo nostalgia. Estos títulos son interesantes por sí mismos y aunque algunos elementos de su jugabilidad se pueden sentir «viejos», es importante darlos a conocer a nuevos públicos que pueden sentir curiosidad o quieren estudiarlos academicamente.

Paczynski agregó que el recibimiento de las versiones clásicas de Resident Evil, Resident Evil 2 y Resident Evil 3: Nemesis en GoG fue absolutamente fenomenal, recibieron un 94% de reseñas positivas y eso se reflejó en las ventas, probando que definitivamente existe una audiencia para ellos.

Ahora esperamos que no pase lo mismo con los Silent Hill.

Otros artículos, reseñas y guías sobre Resident Evil en GamerFocus