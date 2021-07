Desde que conocimos el tráiler de la historia de Guilty Gear -STRIVE-, los jugadores comenzaron a especular sobre cuál podría ser el próximo personaje en ser anunciado. Ahora ya conocemos que Goldlewis Dickinson es el primer personaje descargable que recibirá Guilty Gear -STRIVE-.

¿Quién es Goldlewis Dickinson, el nuevo personaje de Guilty Gear -STRIVE-?

Para los que no saben quién es Goldlewis Dickison, les contamos que él es un personaje que ha estado presente en el modo historia de Guilty Gear -STRIVE-. Es así que Goldlewis Dickinson es conocido por ser el Secretario de Defensa de Estados Unidos y la mano derecha del mismo. Algunos fanáticos creen que la primera aparición de Goldlewis Dickinson fue en el escenario de Neo New York de Guilty Gear Xrd. Lo que hace que Goldlewis sea tan inusual e interesante para los jugadores de GGST es que no solo tiene acceso a una ‘minigun’ y un ojo cibernético capaz de convocar láseres orbitales, sino que también lleva un gran ataúd que guarda adentro a un misterioso extraterrestre proveniente del Área 51.

¿Cuándo estará disponible Goldlewis Dickinson en Guilty Gear -STRIVE-?

Goldlewis Dickinson, la mano derecha del presidente de los Estados unidos en la historia de Guilty Gear -STRIVE-, estará disponible para los poseedores del pase de temporada 1 en Steam o PlayStation 4 y PS5 a partir del 27 de julio. Las personas que deseen comprar por separado a Goldlewis Dickinson, lo podrán hacer desde el 30 de julio.

¿Cuando estarán disponibles los otros personajes del pase de temporada 1 de Guilty Gear -STRIVE-?

Con el lanzamiento del tráiler de presentación de Goldlewis Dickinson, Arc System Works ha revelado el mapa de lanzamientos del pase de temporada 1 de Guilty Gear -STRIVE-. Es así que durante el 2021 tendremos el lanzamiento de un nuevo personaje de GGST en agosto y otro que aún está por confirmar. Los dos personajes restantes serán lanzados durante el 2022 junto a los nuevos escenarios y el complemento del modo historia.

¿Cuáles son los personajes jugables de Guilty Gear -STRIVE-?

Desde hace un año, durante la beta cerrada de Guilty Gear -STRIVE- en PS4, la desarrolladora japonesa ha compartido guías básicas en vídeo, las cuales revelan algunos secretos de los movimientos de los personajes de Guilty Gear -STRIVE-. Así que esta es la lista de personajes, junto a su respectiva guía de movimientos, que están disponibles para seleccionar en Guilty Gear -STRIVE-.

Guilty Gear -STRIVE- ya está disponible en PS4, PS5 y PC vía Steam. Si desean conocer toda la información sobre el nuevo juego de Daisuke Ishiwatari, les sugerimos leer nuestro artículo esencial en el siguiente enlace.

Fuente: canal oficial de Arc System Works en YouTube