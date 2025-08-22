Videojuegos

Good Boy es el primer «Petroidvania» del que se tenga conocimiento

Nada que ver con política colombiana.

Good Boy es el primer juego para Nintendo Switch 2 publicado por Team17 y que ostenta un subgénero de otro subgénero extraoficialmente referido como «Petroidvania». Observer Interactive está desarrollando este ‘metroidvania’ basado en un ecosistema. Como un explorador espacial LAIKA, descubrirás los antiguos misterios del planeta Terra II mientras capturas e investigas criaturas alienígenas, completas misiones para los demás exploradores y forjas un vínculo con tu nuevo amigo humano.

Cuando se detecta una anomalía en el remoto planeta alienígena Terra II, un explorador humano es enviado a investigar. Tras un aterrizaje accidentado, la baliza S.O.S. del humano despierta a un rover LAIKA cercano e inactivo. Juntos, emprenderán un viaje para encontrar la anomalía y desentrañar la historia tras su misterioso origen. Forjen un vínculo inquebrantable mientras trabajan juntos para completar la misión del humano.

Usa diversas herramientas y mejoras para capturar a las exóticas criaturas de Terra II. Domina sus habilidades únicas para superar obstáculos y expandir el mundo, o tráiganlas de vuelta a la base, donde podrán escanearlas para obtener Créditos de Investigación. El Programa LAIKA devolvió la vida a perros viejos al transferir su consciencia a rovers LAIKA, permitiéndoles vivir eternamente como valientes exploradores espaciales.

Encuentra y reinicia a tus compañeros caninos dormidos, conviértanse en mejores amigos y trabajen juntos para ayudar al humano en su misión. Completa misiones para los rovers para recibir recompensas únicas y ayúdalos a recordar su pasado desbloqueando sus cintas de memoria ocultas. Mejora tu arsenal con nuevas herramientas y equipo de captura. Maximiza tus capacidades de exploración con las mejoras y habilidades de la placa base. Amplía tu armario, desbloquea nuevos cosméticos y conviértete en el Rover más a la moda de Terra II.

Todavía no hay fecha de lanzamiento para el «Petroidvania» Good Boy, pero llegará a todas las plataformas actuales excepto Xbox.

