Si ustedes juegan en su teléfono móvil Android, tal vez les interese conocer los mejores juegos del año según Google Play y su entrega de premios ‘Best of 2026’. Vamos a ver cuáles eligieron.

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En una publicación hecha en el blog oficial de Google Sam Bright —Vicepresidente y director general de Google Play— presentó la lista de mejores apps, juegos y libros lanzados para la tienda móvil a lo largo de este año que se acerca a su fin. Vamos a ver cuáles fueron lo juegos que eligieron:

MEJOR JUEGO

Arknights: Endfield

MEJOR JUEGO ‘CROSS DEVICE’

Moonlight Peaks

MEJOR MULTIJUGADOR

Warframe

MEJOR JUEGO PARA JUGAR POR UN RATO

Subway Surfers City

MEJOR JUEGO INDEPENDIENTE

Deep Rock Galactic: Survivor

MEJOR HISTORIA

Sea of Stars

MEJOR JUEGO CONTINUO

Zenless Zone Zero

Esos fueron los juegos elegidos por Google Play como mejores juegos para Android de 2026.