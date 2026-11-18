Si ustedes juegan en su teléfono móvil Android, tal vez les interese conocer los mejores juegos del año según Google Play y su entrega de premios ‘Best of 2026’. Vamos a ver cuáles eligieron.
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En una publicación hecha en el blog oficial de Google Sam Bright —Vicepresidente y director general de Google Play— presentó la lista de mejores apps, juegos y libros lanzados para la tienda móvil a lo largo de este año que se acerca a su fin. Vamos a ver cuáles fueron lo juegos que eligieron:
MEJOR JUEGO
Arknights: Endfield
MEJOR JUEGO ‘CROSS DEVICE’
Moonlight Peaks
MEJOR MULTIJUGADOR
Warframe
MEJOR JUEGO PARA JUGAR POR UN RATO
Subway Surfers City
MEJOR JUEGO INDEPENDIENTE
Deep Rock Galactic: Survivor
MEJOR HISTORIA
Sea of Stars
MEJOR JUEGO CONTINUO
Zenless Zone Zero
Esos fueron los juegos elegidos por Google Play como mejores juegos para Android de 2026.