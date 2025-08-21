Gorillaz llegará a la próxima temporada de Fortnite Festival – Fecha, skins y detalles

La actual temporada del modo de ritmo de Fortnite —protagonizada por Bruno Mars— está a punto de terminar y eso significa que otra estrella musical va a hacer su aparición en el juego. Aunque habían muchos rumores sobre quién podría ser, la verdad es que estábamos muy lejos de haberlo adivinado. A menos de una semana de la llegada del nuevo pase musical de Fortnite Festival se filtró que con este llegarán las skins de los miembros de la banda animada Gorillaz.

El filtrador e informante especializado en Fortnite Feco publicó en su cuenta de Twitter los nuevos cosméticos y atuendos de Murdoc y Russell, curiosamente sin saber quiénes eran. Estos muestran también una guitarra y una batería temáticas de la banda.

La noticia luego fue confirmada por informantes reconocidos como ShiinaBR y Hypex.

Sabemos que la temporada de Fortnite Festival con las skins de Gorillaz empezará el martes 26 de agosto de 2025 en horas de la mañana (para Latinoamérica). Las skins de Murdoc y Russell se podrán conseguir en el pase de la temporada, mientras que las de 2-D y Noodles —que al momento de hacer esta nota no se han filtrado— se pondrían a la venta en la tienda.

Por si no los conocen, Gorillaz es una banda «virtual» fundada en 1998 por Jamie Hewlett y Damon Albarn (de la banda Blur). Toda la presencia de sus miembros en videos musicales y conciertos se hacía por medio de animación. Entre sus canciones más conocidas están Clint Eastwood, 19/2000, Feel Good Inc. y Rhinestone Eyes.

Algo curioso es que en los datos de la filtración dice que esta temporada terminaría el 14 de octubre. Eso la haría extremadamente corta. No sabemos si en realidad será una temporada breve, si es un error o solo una fecha temporal.