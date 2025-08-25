Gorillaz llega a Fortnite Festival – Fecha, skins, pase y más detalles

La actual temporada del modo de ritmo de Fortnite —protagonizada por Bruno Mars— está a punto de terminar y eso significa que otra estrella musical va a hacer su aparición en el juego. Aunque habían muchos rumores sobre quién podría ser, la verdad es que estábamos muy lejos de haberlo adivinado. El nuevo pase musical de Fortnite Festival incluirá las skins de los miembros de la banda animada Gorillaz Murdoc y Russell, mientras que sus compañeros 2D y Noodles se pondrán a la venta en la tienda. Todo esto estará listo a partir del martes 26 de agosto de 2025 tras la actualización de la mañana.

Esta noticia ya había sido filtrada por el informante especializado en Fortnite Feco. Esta persona publicó en su cuenta de Twitter algunos de los atuendos y objetos cosméticos, curiosamente sin saber quiénes eran los personajes.

Empecemos mirando qué trae el pase de la temporada de Gorillaz de Fortnite Festival, el cual costará 1400 Monedas V:

Atuendo de Russell (desbloqueado automáticamente al comprar el pase)

Atuendo de Murdoc (desbloqueado al completarlo)

Mochila retro Pulpo de un solo ojo

Batería de Russell

Mochila Retro Capa de Murdoc

Bajo de Murdoc

Pista de improvisación “On Melancholy Hill”de Gorillaz

Entre las recompensas gratis del pase se encuentran una Guitarra teclado, un Aura, una batería y cuatro pistas originales de Epic Games.

Si vamos a la tienda de Fortnite durante la temporada, podremos comprar las skins de los otros dos miembros de Gorillaz y sus objetos cosméticos por separado o en el lote de 2D y Noodles. Este ‘bundle’ también traerá la pista de improvisación DARE. La pista Clint Eastwood se podrá adquirir por separado.

Por si no los conocen, Gorillaz es una banda «virtual» fundada en 1998 por Jamie Hewlett y Damon Albarn (de la banda Blur). Toda la presencia de sus miembros en videos musicales y conciertos se hacía por medio de animación. Entre sus canciones más conocidas están Clint Eastwood, 19/2000, Feel Good Inc. y Rhinestone Eyes.

Se supone que esta temporada terminaría el 14 de octubre. Eso la haría extremadamente corta. No sabemos si en realidad será una temporada breve, si es un error o solo una fecha temporal.