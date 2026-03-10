Videojuegos

Goro Abe, director y diseñador de WarioWare, deja Nintendo para dedicarse a enseñar

"¡Retírate!"

Goro Abe, conocido principalmente como diseñador y director de los juegos en la franquicia WarioWare desde su nacimiento en Game Boy Advance hasta Switch, anunció su retiro de Nintendo a través de su cuenta personal en Twitter/X. Abe se unió a la compañía en 1999 y trabajó en Wario Land 4 (GBA) como programador. Posteriormente, trabajó casi exclusivamente en la serie WarioWare, cumpliendo a cabalidad con altas dosis de creatividad y calidad en cada una de las entregas, que aprovechan la función principal de las consolas caseras o portátiles para las cuales fueron creadas.

Abe ya tiene en mente su próxima aventura lejos del vecindario de Wario y sus amigos de ciudad Diamante. En la misma publicación que anuncia su retiro de Nintendo, también compartió que trabajará como profesor en la Universidad de Electrocomunicaciones de Osaka a partir de abril. Se dedicará específicamente a su nuevo departamento de Diseño de juegos sociales. Abe afirma que su intención es trabajar en investigación y producción de videojuegos, alcanzando a una mayor cantidad de gente que antes.

Goro Abe

En los últimos meses, varias figuras importantes han dejado Nintendo. Poir un lado Kensuke Tanabe, quien trabajó en Metroid Prime, Paper Mario y otros juegos, declaró que Metroid Prime 4: Beyond fue su último juego con Nintendo. También estuvo la noticia a principios de año de que Hideki Konno, quien dirigió Mario Kart, la creación del ‘hardware’ 3DS y mucho más, no está en la compañía desde el pasado mes de julio.

Si bien Nintendo ha estado entrenando a una nueva generación de desarrolladores, no deja de sentirse cierta nostalgia cuando los grandes nombres de la era clásica dejan atrás su importante participación en la industria. Sucede en todas las compañías, pero el salto generacional en los desarrolladores de videojuegos representa del mismo modo el tipo de juegos que veremos en el futuro cercano.

