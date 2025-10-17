Goro Majima, Dr. Eggman y Death Adder serán los jefes invitados del DLC de Shinobi: Art of Vengeance

Ya lo consideramos uno de los mejores juegos del año, pero con el curioso contenido descargable que se acerca puede volverse aún mejor. Ya sabíamos que después del lanzamiento de Shinobi: Art of Vengeance tendríamos un DLC en que enfrentaríamos a villanos ‘crossover’ de otras franquicias de Sega como jefes. Poco a poco se reveló que dos de ellos serían el Dr. Eggman (Robotnik) de Sonic The Hedgehog y Death Adder de Golden Axe. Ahora sabemos quién será el tercero y último: Goro Majima, el perro loco de Shimano de la saga Yakuza (Like a Dragon).

Junto a esta revelación presentaron el arte que muestra a los tres jefes del DLC. Pueden verlo a continuación.

Tristemente, todavía no tenemos imágenes de cómo lucirán estos tres jefes dentro del juego.

El DLC de villanos de Sega para Shinobi: Art of Vengeance estará disponible a comienzos del año 2026, pero todavía no se conoce la fecha exacta de su lanzamiento. Será contenido de pago, pero todos aquellos que ya tengan la edición deluxe del juego tendrán acceso al DLC sin necesidad de pagar más.

Si ya lo están jugando y tienen dificultades para encontrar todos los coleccionables, les recomendamos recurrir a nuestra guía del juego. También los invitamos a ver/escuchar el videopodcast en que el equipo de GamerFocus habla a fondo sobre él.

Shinobi: Art of Vengeance ya está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch y para PC mediante Steam.