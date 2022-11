Gotham Knights – Reseña

Batman Arkham Asylum y sus secuelas fueron una revolución para los juegos de acción. Los atractivos sistemas de combate y sigilo, combinados con una fantástica ambientación fiel a los cómics del personaje, demostraron que los títulos protagonizados por superhéroes no tenían que ser obras de segunda. Han pasado más de siete años desde el lanzamiento de la última entrega de esta serie y por eso estábamos tan entusiasmados por probar Gotham Knights, pese a que sus creadores insisten que esta no es la continuación de la saga Arkham.

Tal vez no sea parte de la misma continuidad, pero el sistema de combate, el mundo abierto y muchos otros de sus elementos dejan claro que la intención era revivir el espíritu de esos títulos.

Una introducción de más de 15 minutos muestra cómo Batman muere enfrentando a uno de sus más grandes enemigos. Sus pupilos y familia —Robin, Batichica, Ala Nocturna, Capucha Roja y Alfred— deciden continuar su trabajo protegiendo a Ciudad Gótica de los villanos de siempre y de una sociedad secreta que muchos creían que no era más que una leyenda: la Corte de los Búhos.

Las batipatrullas

Este título tiene una estructura muy interesante. Está dividido en ‘noches’ que comienzan en el Campanario, la base de operaciones de los protagonistas. Allí podemos cambiar de personaje, participar en tutoriales y equiparnos para las misiones. Cuando salimos a patrullar descubrimos un mundo completamente abierto desde el comienzo. Además de participar en misiones de historia y misiones opcionales, podemos ir a cualquier lugar y buscar crímenes que detener. Al derrotar enemigos e interrogarlos conseguimos pistas que revelan ‘crímenes premeditados’ para la siguiente noche. Detenerlos nos da más experiencia y materiales de lo usual y son necesarios para completar la mayoría de desafíos.

Si jugamos con alguien más, podemos “repartirnos” el trabajo de la noche o luchar juntos. El juego permite que dos jugadores se alejen tanto como quieran y aunque esto resulta impresionante técnicamente, no es la opción más divertida.

Gotham Knights hace mucho énfasis en su faceta RPG. Constantemente estamos reemplazando nuestro traje y armas por equipo con mayor defensa, poder de ataque y atributos elementales convenientes. No es recomendable atacar al Señor Frío o sus esbirros con armas criogénicas, por ejemplo.

Estos sistemas suenan bastante interesantes sobre papel, pero se vuelven monótonos en la práctica. A pesar de supuestas variaciones —evitar robos, rescatar rehenes, detener hackers— en todos tenemos que hacer lo mismo.

Realizando baticombos

Las peleas parecen similares a las de otros títulos de Batman, al menos superficialmente. Golpeamos secuencialmente a los enemigos mientras evitamos sus ataques y usamos habilidades de impulso cada vez que podemos, pero no tienen un ritmo tan satisfactorio. El sigilo perdió relevancia. Aunque podemos acercarnos silenciosamente a cada villano y eliminarlo de un solo ataque, una aproximación violenta es igual de válida y a veces más rápida, incluso si los enemigos tienen armas de fuego.

Esto elimina la sensación del “depredador acechando a sus presas” que teníamos con la saga Arkham y la utilidad de muchos ‘gadgets’. El combate gana profundidad a medida que avanzamos en el juego, descubrimos enemigos que requieren aproximaciones diferentes y conseguimos nuevas habilidades de impulso, pero el ritmo de estos nunca cambia lo suficiente y eventualmente resultan repetitivos.

Los jefes son algo más interesantes. Debemos aprender cuál es la mejor manera de evitar cada uno de sus ataques, cuándo podemos atacar de forma segura y a qué elementos son débiles. Esto, por supuesto, no es nada nuevo, pero están bien diseñados. Incluso están bien balanceados para dos jugadores, con uno atrayendo sus ataques y el otro causando daño. El problema es que hay muy pocos jefes en el juego. La mayoría son parte de misiones opcionales y un par de ellos pueden resultar frustrantes si los enfrentamos solos.

Otra cosa frustrante puede ser la exploración de niveles, sobre todo cuando queremos acercarnos a un objeto específico. Los controles no son los más precisos.

batichicos y batichicas

Cada uno de los personajes tiene especialidades y habilidades únicas. Robin se enfoca en el sigilo, Batichica puede hackear dispositivos, Capucha Roja atrae y soporta más daño mientras que Ala Nocturna puede ‘bufear’ a sus aliados. Esto también suena bien en teoría, pero en la práctica no se siente tan bien.

Para comenzar, hace que nos sintamos como un “Batman incompleto” sin todas las habilidades que le darían más variedad a los enfrentamientos. Si controlamos a Capucha roja y encontramos un enfrentamiento para el que serían apropiadas las habilidades de sigilo de Robin o cámaras que podemos sortear más fácilmente con Batichica, no podemos cambiar de inmediato de personaje sin perder el progreso de la misión o reiniciar los crímenes premeditados.

El juego no nos anima a cambiar de personaje. Aunque es verdad que la experiencia es compartida entre todos, el equipo que fabricamos solo sirve para el personaje que controlemos en ese momento. Podemos descubrir que se nos agotan los materiales si queremos tener los cuatro personajes al mismo nivel de poder. Por si fuera poco, tenemos el desafortunado caso de los “desplazamientos heroicos”.

¿Recuerdan lo divertido que era planear sobre las calles de Ciudad Gótica en Arkham City, Origins y Knight? En Gotham Knights no comenzamos con esa habilidad y solo podemos usar el gancho o la decepcionante Batimoto para desplazarnos. Una vez cumplimos algunas misiones que involucran terminar algunos tutoriales y detener 10 crímenes premeditados, podemos desbloquearla… para un solopersonaje.

Si queremos planear —o su equivalente— con otro personaje, tenemos que desbloquearlo de forma separada. Eso ralentiza enormemente el progreso y hace que el juego se sienta aún más repetitivo.

Los únicos incentivos que tenemos para cambiar de personaje son secuencias de video exclusivas para la historia de cada uno y que algunos diálogos cambian para adaptarse a quien controlemos. Los protagonistas tienen personalidades muy bien definidas, pero no tienen buena química entre ellos y las conversaciones no son especialmente interesantes. Si juegan con el audio en español latinoamericano ni siquiera van a querer oírlos. El trabajo de doblaje es realmente malo.

Estamos en batiproblemas

Es verdad que Gotham Knights no luce como un juego de la nueva generación de consolas, pero eso no significa que se vea mal. Los personajes tienen una gran calidad visual que resalta los fantásticos diseños de sus trajes y apariencias con la excepción de Capucha Roja sin máscara, que luce como un matón genérico.

En consolas, el juego se mantiene alrededor de los 30 cuadros de animación por segundo que no son completamente estables. Se hizo mucho alboroto por eso, pero no es realmente un problema. Sería más fluido si corriera a 60 fps, pero la jugabilidad no se ve muy afectada y las caídas de rendimiento no son comunes, al menos en nuestra experiencia jugando en PS5.

Lo que sí fue un problema para nosotros fue el diseño visual de Ciudad Gótica y los constantes ‘bugs’ que encontramos al jugar. La ciudad es vistosa y usa bien los colores neón para capturar nuestra atención, pero no es la urbe icónica de los cómics. Tiene arquitectura gótica, callejones oscuros y edificios art déco repartidos por el mapa, pero no hay cohesión entre ellos. Es una ciudad sin personalidad que no resulta divertida de explorar. La Batimoto apenas tiene protagonismo y el único momento emocionante que tuvimos controlándola estuvo limitado a la corta persecución de un villano en una misión opcional.

Hablemos de los ‘bugs’. Tuvimos enemigos que se quedaban quietos incluso aunque les pegáramos. Otros que aparecían de la nada y no faltaron los que atravesaban la geometría de los escenarios como si no estuviera allí. También hubo momentos en que el sonido se perdía por completo. Esperamos que solucionen la mayoría de estos mediante parches de actualización.

El batifinal

El juego tiene muchos defectos, pero tenemos que aceptar que durante las 20 horas que nos tomó completar la historia principal y algunas misiones opcionales estuvimos suficientemente entretenidos. Insistimos que los diseños de la mayoría de personajes son excelentes y sus trajes resultan increíbles. Eso nos animó a pasar mucho tiempo tomando capturas en su modo foto.

Gotham Knights tenía mucho potencial, pero así como los personajes que controlamos en el juego, no puede escapar de la alargada sombra de su predecesor.

Gotham Knights 6/10 Nota Lo que nos gustó - Excelente diseño de la mayoría de personajes principales.

- Gran variedad de trajes inspirados en los cómics.

- Montones de referencias al universo DC.

- El sistema de noches y crímenes hace una buena representación de cómo es ser un héroe en Ciudad Gótica. Lo que no nos gustó - El sistema de combate se vuelve repetitivo.

- Recorrer Ciudad Gótica en Batimoto es aburrido.

- Constantes 'bugs' y problemas técnicos.

- Historia poco interesante con "sorpresas" demasiado obvias.

- Mal doblaje y traducción al español de Latinoamérica.

- Ciudad Gótica carece de personalidad. En resumen Parece injusto comparar a Gotham Knights con la saga Batman Arkham, sobre todo cuando los desarrolladores han dicho que no es una secuela. Pero este título pide a gritos ser incluido en la misma lista que esos juegos. Imita sus sistemas y mecánicas de juego, pero sin alcanzar sus niveles de calidad. Gotham Knights puede resultar bastante divertido, sobre todo para jugadores menos exigentes que quieren vivir la fantasía de ser un vigilante en Ciudad Gótica o sean fanáticos de estos personajes, pero sus problemas técnicos, falta de personalidad y elementos repetitivos hacen que no podamos recomendarlo.

Reseña hecha con una copia digital de Gotham Knights para PS5 brindada por Warner Bros. Games.