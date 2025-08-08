Gradius Origins – Reseña

Si son lectores habituales de GamerFocus seguramente saben que tenemos un gran problema en el mundo de los videojuegos —bueno, tenemos muchos pero este es un especialmente grave— y es la falta de interés en la preservación de los clásicos. Cada vez descubrimos que hay más juegos que no hay forma de jugar legalmente en plataformas modernas y hay estudios muy felices de “reemplazar” sus títulos antiguos con ‘remakes’ que pueden ser buenos, pero no reflejan la experiencia de los originales.

Es por eso que agradecemos tanto el trabajo que están haciendo estudios como Digital Eclipse y M2 con colecciones que no solo recopilan esos juegos clásicos en múltiples versiones, sino que incluyen materiales de desarrollo, publicitarios y el contexto necesario para entender estos títulos en el tiempo al que pertenecen. El más reciente ejemplo de esto es Gradius Origins, una maravillosa compilación de las primeras entregas de una de las series de juegos “de naves” más importantes e influyentes de todos los tiempos.

Aunque sigo considerando que las obras de Digital Eclipse publicadas bajo el sello Gold Master Series son el estándar a seguir gracias a sus documentales, el trabajo del estudio japonés M2 no se queda atrás. Esta colección de juegos de naves de Konami es una verdadera joya de la preservación de videojuegos que no solo se preocupa de que podamos jugar las primeras entregas de Gradius y Salamander en arcades, sino que ofrece múltiples maneras de hacerlo. Tiene diferentes versiones de cada juego y nos da opciones para experimentarlas en diferentes condiciones. Esto nos permite entender las diferencias que tienen en diferentes regiones y la forma en que evolucionó cada una de estas obras con sus consecuentes actualizaciones.

Los juegos que incluye y las diferentes versiones que tiene son:

Gradius – versión japonesa original, versión japonesa mejorada, versión americana (Nemesis), prototipo de la versión americana y versión europea.

Salamander – versión japonesa y versión americana (Life Force)

Gradius II – versión japonesa original, versión japonesa mejorada, versión japonesa final, versión americana (Vulcan Venture)

Gradius III – versión japonesa original, versión japonesa mejorada, versión de otros países de Asia, versión americana y una versión prototipo presentada en shows previos al lanzamiento.

Salamander 2 – versión japonesa (este juego no fue lanzado fuera de ese país)

Tener tantas versiones a nuestra disposición es fascinante, especialmente para estudiosos de los videojuegos, porque podemos aprender sobre la forma en que se localizaban los juegos de los años 80 y comienzos de los 90 a diferentes mercados, que aspectos de su dificultad se cambiaban y cómo influía en sus siguientes secuelas. Por ejemplo, Life Force es un juego muy diferente a Salamander a pesar de contar con los mismos niveles y enemigos solo por el hecho de copiar el sistema de barra de armas de Gradius.

Otro aspecto genial que tiene es que nos permite estudiar todos estos títulos incluso si no somos buenos jugadores gracias a los modos fáciles y de invencibilidad en los que no tenemos que preocuparnos por nada. También tienen la opción de “rebobinar” la acción si cometemos un error.

Sabemos que algunos sectores de la comunidad ‘gamer’ suelen protestar contra el uso de esta clase de opciones, pero deben entender que estas colecciones no existen solamente para poder disfrutar (o sufrir) los juegos viejos, sino también entenderlos, analizarlos y estudiarlos de forma académica. Es por eso que Gradius Origins también incluye una galería de elementos visuales como la publicidad, afiches con instrucciones y en algunos casos hasta documentos de desarrollo, todo ello ayudando a poner estas obras en el contexto apropiado.

Si de todos modos se oponen al uso del rebobinado y los modos fáciles, deben saber que M2 también pensó en los gamers más ‘hardcore’: Si quieren aparecer en los ‘rankings’ de clasificación en línea con sus puntajes más altos, no pueden usar el rebobinado ni la opción de ‘continuar’ al morir. Ese es un excelente reto tomando en cuenta la dificultad de estos títulos.

Para redondear este paquete, Gradius Origins incluye un juego completamente nuevo: Salamander 3. Este es un excelente juego de naves que combina los mejores elementos de diseño de los anteriores juegos de Gradius y Salamander con gráficos y jugabilidad mejoradas sin cambiar lo que hacía especiales a estos juegos.

Salamander 3 es un excelente título de naves, pero no es mi favorito de esta colección (ese es Salamander 2) y hay muchos aspectos en los que no se puede comparar con títulos de naves y disparos modernos. De todos modos es una gran experiencia estilo retro. A diferencia de los demás, este no tiene modo fácil y no se puede rebobinar.

Buscar defectos a estos juegos en sí no tiene sentido porque son producto de las tendencias de diseño de su época y están atados a la tecnología de su tiempo. Que algunos de los títulos sufran ralentizaciones cuando hay muchos enemigos en pantalla no es un defecto, es un punto a favor que habla de lo bien reflejada que está la experiencia de jugarlos.

Si quiero encontrar algo de qué quejarme tengo que buscar en la colección como tal. Mi único problema es que me hubiera encantado tener en esta colección las versiones de estos juegos para consolas como NES y MSX, además de otros juegos relacionados con la saga como Scramble y Parodius.

Voy a terminar esta reseña recomendando Gradius Origins a los amantes de los juegos retro, fanáticos de los juegos de naves que quieran conocer los orígenes del género y a todos los interesados en la historia de los videojuegos. Esta es una gran colección de juegos tan divertidos como difíciles que vale la pena revivir o descubrir por primera vez.

Gradius Origins 8.2 Gradius Origins

Reseña hecha con una copia digital de Gradius Origins para Steam provista por Konami. Este juego también está disponible para PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch.