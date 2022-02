Gran Turismo 7: lanzamiento, vehículos, circuitos, jugabilidad y más

Anunciado en The Future of Gaming, Gran Turismo 7 apunta a ser una de las grandes exclusivas de PlayStation. No fue vano que lo listáramos como uno de nuestros juegos más esperados de este año. Sin embargo, Sony Interactive Entertainment y Polyphony Digital no compartieron mucha información sobre el juego de carreras a lo largo de 2021.

Para compensar esta ausencia de información, Sony preparó un State of Play con más de 30 minutos de jugabilidad de Gran Turismo 7. A continuación, encontrarán lo que se reveló. Esto incluye la fecha de lanzamiento y las novedades en materia de jugabilidad de Gran Turismo 7, además del número de circuitos/pistas y vehículos que contendrá el título de conducción.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Gran Turismo 7?

El lanzamiento de Gran Turismo 7 originalmente estaba planeado para 2021.

La fecha de lanzamiento de Gran Turismo 7 será el próximo 4 de marzo.

¿A qué plataformas llegará?

El simulador de conducción de Polyphony Digital llegará exclusivamente a PS4 y PS5.

¿Ya puede reservarse?

Sí, Gran Turismo 7 ya puede reservarse tanto para PS4 como para PS5. Los que reserven la edición Digital Deluxe recibirán ambas versiones y los siguientes bonos: 1500000 CR (créditos del juego), Toyota GR Yaris especial, 30 avatares para PSN y la banda sonora del juego.

¿Cómo será la jugabilidad de Gran Turismo 7?

A lo largo de la presentación, Kazunori Yamauchi —productor de la franquicia— insistió en que Gran Turismo 7 será un gran punto de entrada para los novatos de los simuladores de conducción sin necesidad de sacrificar profundidad. El realismo seguirá siendo la seña de identidad de Gran Turismo 7 y este se verá amplificado por medio la potencia gráfica de PlayStation 5, la retroalimentación háptica de mando DualSense y otras novedades.

Clima dinámico

Si bien esto no es precisamente nuevo dentro de la serie, Gran Turismo 7 hará uso del mayor poder de procesamiento de PlayStation 5 para ofrecer cambios climáticos más realistas y fieles a la ubicación geográfica. Esto va más allá de lo estético, ya que incluso registrará cómo la fricción y demás factores se verán afectados si la pista termina húmeda tras una llovizna.

Aplicación del DualSense

A través del DualSense, Polyphony Digital buscará aumentar la inmersión del jugador. Yamauchi dio a conocer que la retroalimentación háptica del control permitirá sentir el estado de las ruedas delanteras y que simulará la experiencia de controlar el volante de un carro.

¿Cuántos vehículos habrá en Gran Turismo 7?

Gran Turismo 7 albergará la mayor cantidad de vehículos y circuitos en la historia de la serie.

Según Yamauchi, habrá más de 400 vehículos desbloqueables en Gran Turismo 7. Esta selección no hará más que crecer, ya que el juego recibirá actualizaciones gratuitas y DLC.

¿Cuántos circuitos/pistas habrá en Gran Turismo 7?

Habrá un total de 97 circuitos —tanto reales como originales, que incluyen pistas de anteriores entregas— repartidos a lo largo de 34 locaciones alrededor del mundo. Al igual que con los vehículos, nuevos circuitos llegarán a Gran Turismo 7 por medio de parches y DLC.

¿Qué modalidades habrá en Gran Turismo 7?

En lo que respecta a jugabilidad, Gran Turismo 7 traerá varias novedades.

Cuando comiencen a jugar Gran Turismo 7, los usuarios se encontrarán con el Mapa Mundial. Este será el menú principal del título, pero estará estilizado de tal forma que todas las opciones formarán parte de una misma experiencia. Según Yamauchi, la idea era ofrecer a los jugadores un lugar de descanso o un paraíso en el cual celebrar la cultura del automóvil.

A continuación, listaremos todo lo que podrá hacerse en el Mapa Mundial.

¿Qué es el modo Music Rally?

Aunque Gran Turismo 7 será un simulador de conducción, este modo ofrecerá una carrera estilo arcade en la que los jugadores deberán alcanzar puntos de control antes de que termine el tiempo al ritmo de una banda sonora dinámica. Para nuevos jugadores, esta es la mejor forma para familiarizarse con las mecánicas de conducción de Gran Turismo y modificarlas de ser necesario. Esto incluye la opción de cambiar el tipo de giro, pedal, operación y asistencias.

Una vez terminen de practicar, los jugadores pueden disfrutar de la típica campaña.

¿Para que sirve el Gran Turismo Café?

A través del Gran Turismo Café, los jugadores conocerán más de la historia del automóvil.

Este local estará ubicado justo en el centro del mapa. Ahí, los jugadores podrán aceptar misiones en la forma de «Menús». Estos requieren coleccionar vehículos específicos, que pueden conseguirse superando ciertas carreras. Al completar menús, los diseñadores de dichos vehículos aparecerán en el Café y hablarán sobre la historia y cultura detrás de sus creaciones.

¿Cómo podrán adquirirse nuevos carros en Gran Turismo 7?

A partir de los créditos obtenidos participando en carreras, los jugadores inicialmente podrán adquirir vehículos de segunda mano en un concesionario. Las ofertas se actualizarán diariamente, por lo que es recomendable que estén muy pendiente de las promociones.

Eventualmente, los jugadores desbloquearán la Marca Central. Este local ofrecerá más de 300 carros de primera producidos entre 2001 y la actualidad pertenecientes a más de 50 reconocidas marcas manufactureras. Adicionalmente, la Marca Central contendrá un museo por medio del cual los jugadores conocerán la historia de las marcas. La otra centena de vehículos solo podrán conseguirse a través del Concesionario de Carros Legendarios.

¿Qué es el Centro de Licencias?

El Centro de Licencias estará de vuelta para poner a prueba a los mejores conductores.

A través de este modo, los jugadores podrán poner a prueba sus habilidades de conducción en difíciles pruebas. Si bien los más novatos no deberían tener problemas obteniendo la licencia B, las posteriores requerirán práctica y la asimilación de los sistemas de Gran Turismo 7.

¿Cómo será la personalización de vehículos en Gran Turismo 7?

Por medio de diferentes piezas, que se obtendrán participando en carreras, los jugadores podrán cambiar las características de su vehículo. Estas incluyen su desplazamiento horizontal, poder, esfuerzo de torsión, tren motriz, relación poder-peso y demás cosas. En general, cada vehículo tendrá unas 60 piezas intercambiables que modificarán su desempeño.

Los jugadores también podrán modificar la apariencia de su vehículo. Las opciones de personalización estética incluyen 650 piezas aerodinámicas, 130 tipos de ruedas, 1200 colores, cientos de ‘stickers’ y otros accesorios. También podrá modificarse el ancho del vehículo.

¿Gran Turismo 7 tendrá un modo fotografía?

Gran Turismo 7 tendrá un muy versátil modo fotografía.

Los usuarios podrán utilizar repeticiones de carreras en las que hayan participado para tomar fotos. Podrán controlar la apertura, la profundidad de campo, la distancia focal y demás elementos de la composición. Como si eso no fuera suficiente, habrá una nueva modalidad llamada Paisajes (Scapes). Por medio de esta, los jugadores podrán llevar sus vehículos a más de 2500 locaciones reales alrededor del mundo y tomar fotos de alto rango dinámico. Igualmente, podrán editar diversos elementos de la fotografía desde dicha modalidad.

¿En que consiste el modo Showcase?

Como sugiere su nombre, este permitirá que los jugadores compartan sus creaciones con la comunidad. Estas incluyen sus vehículos personalizados, fotos y repeticiones de carreras.

¿Qué novedades han recibido las repeticiones?

Al igual que en anteriores entregas, los jugadores podrán guardar sus repeticiones favoritas. Sin embargo, Gran Turismo 7 añade una novedad en la forma de una opción que automáticamente genera cortes y ángulos según la música que esté sonando de fondo.

¡Este artículo será actualizado a medida que se revele más información!