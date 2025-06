Gran Turismo 7: te contamos todo lo que llega con la actualización de junio 2025

El pasado 26 de febrero Polyphony Digital lanzó la actualización 1.56 para Gran Turismo 7. Ahora, la desarrolladora japonesa ha compartido el contenido que traerá la actualización gratuita de mitad de año a Gran Turismo 7, la cual dejará el juego en la versión 1.60.

¿Cuáles son las novedades que llegan a Gran Turismo 7 con la actualización de junio (1.60)?

La actualización gratuita de junio de 2025 de Gran Turismo 7 ya está disponible y trae consigo una serie de novedades. Más allá de la incorporación de nuevos vehículos, Polyphony Digital ha implementado ajustes y adiciones significativas en varias áreas. El Café / Menús Extra recibe un nuevo menú, el Menú Extra No. 46: Mercedes-Benz, disponible para jugadores que hayan alcanzado el Nivel de Coleccionista 50. En cuanto a los Circuitos Mundiales, ahora se puede competir en la Sunday Cup en Willow Springs International Raceway: Streets of Willow Springs Reverse, la European Sunday Cup 400 en Watkins Glen Short Course, y la World Rally Challenge Gr.B en Colorado Springs – Lake.

La inteligencia artificial de carreras, Gran Turismo Sophy, expande su presencia y ahora está disponible en más circuitos, incluyendo Alsace – Village. Los jugadores podrán enfrentarse a Sophy en las modalidades de Carrera Rápida y Carrera Personalizada, identificando esta opción con un ícono específico en cada pista compatible.

Esta es la lista de los vehículos que han sido agregados a Gran Turismo 7 con la actualización de junio

’87 Citroën BX 19 TRS

El 19 TRS es una versión gran turismo equipada con un motor de gasolina de 1.9L.

Este modelo, que puede adquirirse en Brand Central o en el concesionario de Coches Usados, representa un punto de inflexión para Citroën tras su integración con Peugeot en 1976. El BX 19 TRS, presentado en el Salón del Automóvil de París de 1982, fue diseñado por Marcello Gandini de Bertone. Mecánicamente, el BX se destacó por su suspensión hidroneumática, un sistema que utiliza gas nitrógeno y aceite en lugar de los resortes helicoidales y amortiguadores convencionales. Esto permite ajustar la altura de la carrocería y proporciona la sensación de manejo característica de Citroën. Aunque no es particularmente potente, su peso relativamente bajo y su carrocería aerodinámica facilitaban los viajes largos.

’92 Lancia Delta HF Integrale Rally Car

Disponible en Brand Central, este Lancia Delta representa la culminación de la serie que dominó el Campeonato Mundial de Rally (WRC) con seis títulos consecutivos de constructores. Tras la eliminación del Grupo B del WRC, Lancia adaptó el Delta para la categoría Grupo A, equipándolo con tracción total y un turbocompresor, dando origen al HF 4WD que compitió en el WRC de 1987. En los años siguientes, el vehículo evolucionó al Integrale, con guardabarros ensanchados, y en 1990, su motor recibió una culata de 16 válvulas para aumentar la potencia. A pesar de estas mejoras, Toyota y su Celica demostraron ser fuertes competidores, privando al Delta del título de pilotos en 1990 y 1991.

En 1992, Lancia lanzó la que se considera la evolución final del Delta. Esta versión Integrale presentaba una carrocería reforzada y revisiones significativas en la suspensión para expandir el ancho de vía, lo que a su vez hizo que los guardabarros fueran aún más prominentes. Para mejorar la carga aerodinámica, se añadió un alerón al final del techo, y la distribución de par del sistema de tracción total se ajustó para favorecer las ruedas traseras, acercando su comportamiento al de un vehículo de tracción trasera.

’21 Peugeot SUV 2008 Allure

Este SUV compacto, disponible en Brand Central, refleja la incursión de Peugeot en el segmento de los SUV, manteniendo la esencia de sus vehículos compactos. El modelo original «2008» tuvo éxito en 2013, y en 2019 se lanzó una versión más desarrollada, el «SUV 2008». Los nombres de los modelos SUV de Peugeot utilizan cuatro dígitos, a diferencia de los tres dígitos con un cero central de sus modelos tradicionales. El SUV 2008 utiliza la misma plataforma CMP que el hatchback «208». Con 4.3 metros de largo, el vehículo es relativamente corto, pero su diseño proyecta una imagen robusta de SUV, con detalles lumínicos que evocan las garras y colmillos de un león.

En el interior, se destaca el «3D i-Cockpit», un diseño de puesto de conducción característico de la marca. Este sistema incluye un volante de diámetro pequeño con la parte superior e inferior aplanadas, y un panel de instrumentos digital con efecto 3D situado por encima del volante.

Fuente: canal de Gran Turismo TV en YouTube