Granblue Fantasy Versus: Rising, anuncios y resultados del torneo en EVO 2025

Durante el segundo día de EVO 2025, fue anunciado que Granblue Fantasy Versus: Rising se prepara para recibir nuevo contenido con la próxima actualización 2.20. Con la llegada de esta nueva versión, los juagdores de Granblue Fantasy Versus: Rising podrán jugar con Wilnas, el nuevo personaje jugable. El lanzamiento oficial de Wilnas está programado para el 5 de agosto de 2025 y tendrá un costo de $21.000 COP en Steam.

Al final encontrarán los resultados del torneo de Granblue Fantasy Versus: Rising en EVO 2025.

¿Cuál es el nuevo contenido que llega con la actualización 2.20 a Granblue Fantasy Versus: Rising?

Con la nueva actualización de Granblue Fantasy Versus: Rising también se añadirán un nuevo traje para Galleon y skins de armas adicionales.

La actualización 2.20 de Granblue Fantasy Versus: Rising también incluirá personajes EX. Estas serán variantes con nuevas habilidades o movimientos para Gran, Djeeta y Narmaya. Estas versiones EX de los personajes compartirán los niveles y rangos Versus con sus versiones originales no EX. Finalmente, ya conocemos que Wilnas es el personaje de verano, por delante de Meg, que llegará en otoño de 2025 e Ilsa estará disponible a principios de 2026.

¿Cuáles son los resultados del Top 8 del torneo de Granblue Fantasy Versus: Rising en EVO 2025?

1. PAR|Kojicoco (Beatrix)

2. PAR|Zane (Grimnir)

3. IBSG|Tororo (Siegfried, Percival)

4. GS|Fukunaga (Versusia, Lancelot)

5. Zenith (Grimnir)

5. GU|Monarch (Metera)

7. Avenger|Ryazo (Seox, Katalina)

7. Vermillion (2B)

Fuente: canal oficial de Cygames en YouTube