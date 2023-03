EVO Japan 2023 inicio oficialmente y los anuncios sobre juegos de pelea no se han hecho esperar. El primero de estos anuncios, que los fanáticos de juegos de pelea esperan con ansias, ha llegado por medio de Cygames. La desarrolladora japonesa compartió un nuevo adelanto de Granblue Fantasy Versus: Rising, el cual revela que Siegfried será uno de los nuevos personajes que Arc System Works agregará al juego de pelea basado en la franquicia de Cygames.

En Granblue Fantasy Versus: Rising Siegfried se une a sus compañeros Lancelot y Percival. Así que de los cuatro Caballeros Dragón ya tres son personajes jugables en el juego de pelea desarrollado por Arc System Works. Siegfried lucha con una espada ancha y es conocido como el «matadragones» por haber vencido al dragón Fafnir. Su elemento es tierra, así que es posible que veamos magia de tierra en los movimientos de pelea de Siegfried en Granblue Fantasy Versus: Rising.

¿Cuándo es la beta abierta de Granblue Fantasy Versus: Rising?

Según el tráiler de Granblue Fantasy Versus: Rising compartido durante el primer día de EVO Japan 2023, el título desarrollado por Arc System Works tendrá un periodo de prueba abierto para los usuarios de PlayStation 4 y PS5. Por el momento es la única información que se tiene sobre este periodo de prueba, así que no podemos afirmar sí será necesario tener la suscripción de PlayStation Plus activa o no.

