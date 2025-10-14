Granblue Fantasy Versus Rising: todas las notas y cambios del parche o actualización 2.30

El parche o actualización de octubre de 2025 (versión 2.30) para Granblue Fantasy Versus: Rising será lanzado mañana, trayendo consigo la adición de la nueva personaje Meg y contenido cosmético. Aunque esta actualización no busca redefinir completamente el meta del juego, sí incluye correcciones de errores menores y ajustes de equilibrio enfocados en un grupo específico de personajes.

¿Cuáles son los cambios que trae a Granblue Fantasy Versus Rising el parche o actualización de octubre de 2025 (2.30)?

Uno de los puntos focales del parche es balancear a Vaseraga, quien había sido considerado un personaje top tier en el parche anterior. Por otro lado, en el parche de octubre se aplicarán mejoras (buffs) a Yuel, Zooey y notablemente, a Anila. A continuación, exploramos los cambios detallados:

Corrección de errores y otros cambios

(Solo Steam) Se corrigió un problema en la sala en línea donde emparejarse con otro jugador mientras se ajustaba el volumen en Configuración de Sonido en modo espera (standby) en una estación en modo entrenamiento causaba que el volumen del juego no coincidiera con la configuración dentro del juego.

Se corrigió una porción de las voces utilizadas durante el SBA (Skybound Art) de Versusia, Yomotsu .

. Se corrigió la descripción en la lista de comandos para el SBA de Vira, Punishment Ray (Rayo de Castigo).

(Rayo de Castigo). Se corrigió un problema durante las partidas en línea donde las variantes de color EX y SP de los diseños de armas no se mostraban correctamente durante el primer round después de seleccionar un personaje al azar con Lunalu.

Los comandos y descripciones en la lista de comandos para ciertas habilidades diferían del japonés original y fueron corregidos en los siguientes idiomas:

Inglés: Se corrigieron las descripciones de las habilidades de Djeeta, Rising Sword y Overdrive Surge . Se corrigió la descripción de la habilidad de Djeeta (EX), Aurum Flow .

Francés: Se corrigió un problema donde el color 23 de cada personaje estaba incorrectamente etiquetado como Couleur EX2. Se corrigió la descripción de la habilidad de Lancelot, Turbulenz . Se corrigió un problema donde la habilidad de Eustace, Assault Knife , estaba incorrectamente etiquetada como Close Combat (Combate Cercano).

Alemán y Español: Se corrigió un problema donde la entrada simple del SBA de algunos personajes mostraba la entrada técnica en su lugar.

Español: Se corrigieron las entradas de botones para la habilidad de Metera, Starry Sky (Midair) (Cielo Estrellado [Aéreo]).

Portugués Brasileño: Se corrigieron las entradas de botones para la habilidad de Djeeta (EX), Skyfall . Se corrigieron las entradas de botones para la habilidad de Eustace, Brake (Freno). Se corrigió la descripción de la habilidad de 2B, R030: Hammer (Martillo).



Cambios y ajustes de equilibrio a los personajes de Granblue Fantasy Versus Rising incluidos en el parche 2.30

Anila

Ataque Doble (Double Attack): La caja de impacto vertical (vertical hit box) se ha expandido hacia arriba.

La (vertical hit box) se ha expandido hacia arriba. Ataque Pesado de Pie Lejano (Far Standing Heavy): La recuperación se ha reducido en 3 frames , cambiando la ventaja de frames de -12F a -9F .

La se ha , cambiando la de -12F a . Pesado Agachada (Crouching Heavy): La caja de impacto vertical inicial (Initial vertical hit box) se ha expandido hacia arriba.

La (Initial vertical hit box) se ha expandido hacia arriba. Ramification (Ramificación): El inicio (Start-up) ha sido incrementado (de 15F a 19F ).

El ha sido (de 15F a ). Ramification (Follow-Up) (Seguimiento): El inicio (Start-up) ha sido reducido (de 15F a 11F ). Ramification seguido de su seguimiento ahora es un blockstring verdadero.

El ha sido (de 15F a ). Ramification seguido de su seguimiento ahora es un blockstring verdadero. Ramification (Follow-Up): La altura de lanzamiento (Launch height) ha sido incrementada . Aéreo: El aturdimiento de golpe (Hit stun) ha sido incrementado (de 20F a 30F ). Follow-Up: El valor límite de combo (Combo limit value) se ha incrementado de 2 a 3 .

Heavy Fluff ‘Em, Stuff ‘Em! (Pesado): La recuperación se ha reducido en 4 frames , cambiando el total de frames de 51F a 47F .

La se ha , cambiando el total de frames de 51F a . Heavy Fluff ‘Em, Stuff ‘Em! (Pesado): El aturdimiento de golpe en el tercer impacto se ha reducido en 4 frames. Combinado con el ajuste de recuperación anterior, la ventaja de frames permanece sin cambios.

Flock

Light Flock to the Future (Ligero): La velocidad de viaje se ha incrementado .

La se ha . Medium Flock to the Future (Medio): El inicio (Start-up) se ha reducido (de 30F a 26F ). Como resultado, el inicio para And Beyond! también se ha reducido en 4 frames (a 34F en el punto más rápido).

El se ha (de 30F a ). Como resultado, el inicio para And Beyond! también se ha (a 34F en el punto más rápido). Medium Flock to the Future (Medio): La velocidad de viaje se ha incrementado .

La se ha . Medium Over the Fence (Medio): La duración antes de que comience el movimiento ha sido incrementada (de 10F a 14F ).

La ha sido (de 10F a ). Medium Over the Fence (Medio): La velocidad de viaje y la distancia máxima de viaje se han incrementado . Ahora se aplica un freno si Anila salta por encima de su oponente.

La y la se han . Ahora se aplica un si Anila salta por encima de su oponente. U Over the Fence (U): El daño se ha incrementado de 900×2 a 1100×2 . El inicio (Start-up) se ha reducido (de 27F a 22F ). Aéreo: El rebote en el suelo (Ground bounce) ha sido incrementado ligeramente .

Fury of the Ram (Furia del Carnero): La caja de impacto vertical en los primeros 2 frames se ha expandido hacia arriba. Esto tiene el propósito de facilitar que se active la animación de golpe a corta distancia.

Vaseraga

Far Standing M (Medio de Pie Lejano): La recuperación se ha incrementado en 3 frames , cambiando la ventaja de frames de -4F a -7F .

La se ha , cambiando la de -4F a . Soul Forge (Standing U) (Forja de Alma [U de Pie]): El medidor de Forja de Alma ya no deja de agotarse al activar Soul Forge. El medidor en sí mismo se recupera completamente.

El ya no deja de agotarse al activar Soul Forge. El medidor en sí mismo se recupera completamente. Soul Forge (Standing U) (Forja de Alma [U de Pie]): El medidor de Forja de Alma ahora también se agota a 0 si Soul Forge es interrumpido del frame 33 en adelante cuando ya está activo. (Esto ya ocurría si se interrumpía entre el frame 5 y 32).

El ahora también se agota a 0 si Soul Forge es cuando ya está activo. (Esto ya ocurría si se interrumpía entre el frame 5 y 32). Instinction (U) (Instinto [U]): El aturdimiento de bloqueo (Block stun) se ha reducido en 6 frames , cambiando la ventaja de frames de +24F a +18F .

El (Block stun) se ha , cambiando la de +24F a . Instinction (U) (Instinto [U]): El empuje al bloquear (Pushback on block) ahora aumenta con la proximidad del oponente. Bloquear a corta distancia resultará en un gran empuje, mientras que bloquear a larga distancia tendrá muy poco.

El (Pushback on block) ahora aumenta con la proximidad del oponente. Bloquear a corta distancia resultará en un gran empuje, mientras que bloquear a larga distancia tendrá muy poco. Heavy Battalions of Fear (Pesado Batallones de Miedo): El segundo impacto ya no se activa si el primer impacto falla .

El segundo impacto ya . U Battalions of Fear (U Batallones de Miedo): El empuje en el segundo impacto se ha reducido .

El en el segundo impacto se ha . Light and Medium Savage Rampage (Ligero y Medio Furia Salvaje): El tiempo de enfriamiento (Cooldown) se ha incrementado (de 20F a 80F ).

El (Cooldown) se ha (de 20F a ). Heavy Savage Rampage (Pesado Furia Salvaje): La caja de impacto vertical para el primer golpe se ha expandido hacia arriba.

Yuel

Far Standing M (Medio de Pie Lejano): El empuje (Pushback) en el primer impacto se ha reducido .

El (Pushback) en el primer impacto se ha . Crouching M (Medio Agachada): El inicio (Start-up) se ha reducido (de 7F a 6F ).

El se ha (de 7F a ). Croucing M (Medio Agachada): El nivel de Clash se ha reducido .

El se ha . Abajo + Ligero durante Third Dance (Tercer Baile [Postura]): Ahora se puede continuar con Yugetsu durante la segunda mitad de la acción. Solo puede combo en golpe de contraataque (counter hit).

Ahora se puede continuar con durante la segunda mitad de la acción. Solo puede combo en (counter hit). Light, Medium and Heavy Hanaarashi (Ligero, Medio y Pesado): Se ha añadido invencibilidad a proyectiles durante los frames 16–30.

Se ha durante los frames 16–30. Light Foxflame (Ligero Llama de Zorro): El inicio (Start-up) se ha reducido (de 21F a 19F ).

El se ha (de 21F a ). Light Foxflame (Ligero Llama de Zorro): La velocidad de viaje se ha ajustado . Esto tiene la intención de evitar que la distancia de viaje cambie debido a la reducción del inicio.

La se ha . Esto tiene la intención de evitar que la distancia de viaje cambie debido a la reducción del inicio. Medium Foxflame (Medio Llama de Zorro): Los frames activos se han incrementado en 7 frames (de 9F a 16F ). Como resultado, los frames de counter hit de Yuel también han incrementado de 39F a 46F .

Los se han (de 9F a ). Como resultado, los frames de counter hit de Yuel también han de 39F a . Medium Foxflame (Medio Llama de Zorro): La recuperación se ha reducido en 7 frames (de 13F a 6F ). (La recuperación se redujo debido al aumento en los frames activos. Los frames totales no han cambiado).

La se ha (de 13F a ). (La recuperación se redujo debido al aumento en los frames activos. Los frames totales no han cambiado). Medium Foxflame (Medio Llama de Zorro): La caja de impacto (Hit box) se ha acortado para que los oponentes no puedan ser golpeados a larga distancia.

La (Hit box) se ha para que los oponentes no puedan ser golpeados a larga distancia. Heavy Foxflame (Pesado Llama de Zorro): El inicio (Start-up) se ha reducido (de 23F a 22F).

Zooey

Summon Dragon (Immortal Thrust) (Invocar Dragón [Estocada Inmortal]): El daño se ha incrementado (de 800 a 1000 ).

El se ha (de 800 a ). Summon Dragon (Immortal Thrust): Ahora lanza a los oponentes.

Ahora a los oponentes. Summon Dragon (Immortal Thrust): El empuje lateral (Lateral knockback) se ha reducido , mientras que la altura de lanzamiento se ha incrementado . (El comportamiento de counter hit sigue siendo el mismo).

El (Lateral knockback) se ha , mientras que la se ha . (El comportamiento de counter hit sigue siendo el mismo). Summon Dragon (Heavy Breath) (Invocar Dragón [Aliento Pesado]): El daño de chip (daño al bloquear) se ha incrementado (de 240 a 500 ).

El (daño al bloquear) se ha (de 240 a ). Summon Dragon (Heavy Breath): El aturdimiento de bloqueo en el tercer impacto se ha incrementado en 6 frames , cambiando la ventaja de frames de +6F a +12F .

El en el tercer impacto se ha , cambiando la de +6F a . Summon Dragon (Sweeping Beam) (Invocar Dragón [Rayo de Barrido]): El daño a corta distancia se ha ajustado de la siguiente manera: 1er impacto: De 200 a 900 . Impactos 2 al 7: De 200 a 150 . Como resultado, el daño total se ha incrementado de 1400 a 1800 .

El daño a corta distancia se ha ajustado de la siguiente manera: Summon Dragon (Sweeping Beam): El daño a larga distancia se ha ajustado de la siguiente manera: 1er impacto: De 200 a 900 . Impactos 2 al 5: De 200 a 150 . Como resultado, el daño total se ha incrementado de 2000 a 2500 . (No hubo cambios para los impactos 6 al 10).

El daño a larga distancia se ha ajustado de la siguiente manera: Peacemaker’s Wings (Alas de Pacificadora): La caja de impacto vertical se ha expandido hacia arriba.

Normales

Light and Medium Thunder (Ligero y Medio Trueno): El aturdimiento de golpe del rayo se ha incrementado en 10 frames (de 3F a 13F ).

El del rayo se ha (de 3F a ). Medium Aerial Spinning Slash (Medio Corte Giratorio Aéreo): La acción de ascenso ya no puede ser bloqueada en el aire .

La ya . Medium Aerial Spinning Slash (Medio Corte Giratorio Aéreo) (Counter Hit Aéreo): La acción de caída ahora causa rebote en el suelo (ground bounce). La acción de caída también causa counter hit si la acción de ascenso lo causa primero.

La ahora causa (ground bounce). La acción de caída también causa counter hit si la acción de ascenso lo causa primero. Medium Aerial Spinning Slash: El empuje (Knockback) en la acción de caída se ha ajustado para facilitar que todos los impactos conecten.

El (Knockback) en la acción de caída se ha para facilitar que todos los impactos conecten. Medium Aerial Spinning Slash: El número total de impactos para la acción de caída se ha incrementado de 5 a 6 hits . (Este ajuste se realizó para prevenir diferencias en la ventaja de frames entre personajes de diferente altura).

El para la acción de caída se ha de 5 a . (Este ajuste se realizó para prevenir diferencias en la ventaja de frames entre personajes de diferente altura). Heavy Aerial Spinning Slash (Pesado Corte Giratorio Aéreo): El aturdimiento de bloqueo se ha reducido en 4 frames , cambiando la ventaja de frames de +2F a -2F .

El se ha , cambiando la de +2F a . Heavy Aerial Spinning Slash (Aéreo): La acción de caída ahora causa rebote en el suelo .

La ahora causa . Heavy Aerial Spinning Slash: El empuje en la acción de caída se ha ajustado para facilitar que todos los impactos conecten.

El en la acción de caída se ha para facilitar que todos los impactos conecten. Heavy Aerial Spinning Slash: El número total de impactos para la acción de caída se ha incrementado de 5 a 6 hits . (Este ajuste se realizó para prevenir diferencias en la ventaja de frames entre personajes de diferente altura).

El para la acción de caída se ha de 5 a . (Este ajuste se realizó para prevenir diferencias en la ventaja de frames entre personajes de diferente altura). Armageddon: La distancia del oponente después de un impacto a corta distancia se ha reducido.

Correcciones de errores relacionados a las batallas

El impacto adicional generado cuando la acción inicial de las siguientes habilidades choca con un proyectil ahora inflige 0 de daño . No se realizaron otros cambios al impacto adicional. Gran: Reginleiv Gran (EX): Reginleiv

. No se realizaron otros cambios al impacto adicional. Se corrigió un problema donde el segundo impacto en adelante de Eternal Ascendancy de Djeeta fallaba bajo ciertas circunstancias si la vida de Djeeta estaba por debajo del 30%, incluso después de agotar el BP del oponente.

de Djeeta fallaba bajo ciertas circunstancias si la vida de Djeeta estaba por debajo del 30%, incluso después de agotar el BP del oponente. La invencibilidad para Headbutt of Love (Cabezazo de Amor) de Ladiva permanecía involuntariamente hasta el final de la acción, por lo que el tiempo de armadura ha sido reducido . La invencibilidad ahora terminará al final de los frames activos, independientemente de si la armadura se activa.

para (Cabezazo de Amor) de Ladiva permanecía involuntariamente hasta el final de la acción, por lo que el tiempo de ha sido . La invencibilidad ahora terminará al final de los frames activos, independientemente de si la armadura se activa. La invencibilidad para Headbutt of Love de Ladiva ahora termina al mismo tiempo que la armadura se activa.

para de Ladiva ahora termina al mismo tiempo que la armadura se activa. En los casos en que Headbutt of Love de Ladiva impacta antes de la activación de la armadura, Ladiva será invencible hasta el final de la acción.

de Ladiva impacta antes de la activación de la armadura, Ladiva será invencible hasta el final de la acción. Se corrigió un problema con Ferry donde el Far Standing fallaba si el oponente actuaba en el primer frame posible después de levantarse tras ser golpeado por Whip It Good (seguimiento de Gespenst).

fallaba si el oponente actuaba en el primer frame posible después de levantarse tras ser golpeado por (seguimiento de Gespenst). El Gespenst de Ferry ahora solo impacta al oponente al atraerlo. Esto es para evitar que se fije en personajes compañeros como Elsam, Tomoi, Death y Mari.

Se corrigió un problema con Eustace donde Rat Race infligía daño dos veces en ciertas situaciones después de detonar la bomba con Dead-End Fall .

infligía daño dos veces en ciertas situaciones después de detonar la bomba con . Se corrigió un problema con Beelzebub donde el empuje de Karma se comportaba de manera errática bajo ciertas circunstancias.

se comportaba de manera errática bajo ciertas circunstancias. Se corrigió un problema con Nier donde Death realizaba una acción con un medidor de Love Redemption en recuperación si se ingresaba un comando de habilidad justo cuando Death estaba a punto de terminar el modo espera (standby).

realizaba una acción con un medidor de Love Redemption en recuperación si se ingresaba un comando de habilidad justo cuando Death estaba a punto de terminar el modo espera (standby). Se corrigió un problema con Nier donde ejecutar una habilidad en un momento determinado durante Jumping (Salto) permitía a Nier usar la misma habilidad de nuevo durante una cadena de acciones de Death.

(Salto) permitía a Nier usar la misma habilidad de nuevo durante una cadena de acciones de Death. El A090: Wire de 2B ahora solo se fija en el oponente. Esto es para evitar que se fije en personajes compañeros como Elsam, Tomoi, Death y Mari.

de 2B ahora solo se fija en el oponente. Esto es para evitar que se fije en personajes compañeros como Elsam, Tomoi, Death y Mari. Las siguientes habilidades ya no pueden realizarse con una entrada final que sea diferente a neutral y Abajo al usar entradas técnicas. (Este cambio busca igualar a todas las demás habilidades de Abajo Abajo + Botón de Ataque). Gran (EX): Overdrive Surge Djeeta (EX): Overdrive Surge

y al usar entradas técnicas. (Este cambio busca igualar a todas las demás habilidades de Abajo Abajo + Botón de Ataque). Se corrigió un problema con Narmaya (EX) donde el empuje de Setsuna (Bladefall) se comportaba de manera errática bajo ciertas circunstancias.

se comportaba de manera errática bajo ciertas circunstancias. Se corrigió un problema con Wilnas donde la penalización de recuperación del medidor de SBA no surtía efecto después de la animación de golpe de su SBA, Magma Chamber.

