Los rumores y filtraciones resultaron ser ciertos. Rockstar Games por fin anunció oficialmente Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition, una compilación con versiones mejoradas de los más populares juegos de la serie GTA.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el estudio reveló un corto video publicitario de Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition que no incluye imágenes reales de ninguno de los GTA que incluirá. Solo confirma su existencia y dice que llegará «muy pronto».

Este juego estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC mediante la plataforma de Rockstar Games. También llegará a dispositivos móviles en la primera mitad de 2022.

¿Cuáles juegos estarán incluidos en GTA: The Trilogy: The Definitive Edition?

Según algunos de los rumores, las versiones de GTA 3, Vice City y San Andreas que vendrán en The Trilogy no serían remasterizaciones, sino verdaderos ‘remakes’ con gráficos estilizados que respetarán las mecánicas y jugabilidad de los clásicos. Tendremos que esperar más información oficial para saber si esto es verdad.

Debido a este lanzamiento, Rockstar Games removerá las versiones anteriores de los tres juegos de las plataformas digitales en los próximos días.

¿Cuál es su fecha de lanzamiento?

Solo sabemos que llegarán antes de que termine este año. Algunas publicaciones se atreven a asegurar que lo tendremos disponible en noviembre de 2021.

Fuente: cuenta oficial de Rockstar Games en Twitter