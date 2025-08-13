Videojuegos

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition para Nintendo Switch recibe nueva versión física sin descargas

De repente no es una mala idea adquirir esta colección.

Tal vez muchos hayan decidido olvidarlo por completo pero antes de Nintendo Switch 2 ya existían las Game-Key Cards o Tarjetas llave de juego en el primer Switch, pero no las llamaban así, sino cartuchos físicos. Estos cartuchos tampoco incluían los juegos completos sino que requerían descargas mayores ya que el tamaño de las tarjetas era mínimo para evitar costos de producción. Las versiones físicas de juegos como L.A. Noire y Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 simplemente habilitan las descargas, nada diferente a Switch 2. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition también hacía parte de este grupo en Switch como muchos otros distribuidores terceros.

Más de tres años después de su lanzamiento original en Nintendo Switch, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition tiene ahora una versión física completa en el cartucho. Ni las versiones remasterizadas de GTA 3, Vice City o San Andreas venían completas en el cartucho original. Aunque Rockstar Games no ha anunciado nada, la nueva portada de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition es básicamente igual a la anterior, pero sin el aviso sobre descarga requerida.

Amazon fija la fecha de lanzamiento para esta nueva versión como del 28 de julio de 2025. Esta es la única forma de corroborar que se trata de la más reciente edición. El lanzamiento original aún se vende, pero claramente no hay motivo para comprarlo. Además, la nueva versión es más económica. Mientras que la versión física actualizada cuesta $32 USD, la versión original está enlistada a $42 USD (en oferta).

Esta es una gran noticia para seguidores de Rockstar Games que también pueden conseguir Red Dead Redemption + Undead Nightmare completos en un cartucho de Switch, en medio de las polémicas Tarjetas llave de juego para Switch 2.

GTA para llevar

