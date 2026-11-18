La saga Grand Theft Auto o GTA es un pilar tan imponente de la industria, que negar su influencia en el medio sería una labor tercamente fútil. Independiente del gusto o no hacia la propiedad de Rockstar Games y su casa matriz Take-Two, los juegos de la serie en cada generación marcan un estándar sobre lo que deben ser los mundos abiertos. Tuvimos que esperar dos de estas generaciones y 13 años para que GTA 6 o Grand Theft Auto VI aterrizara su versión de la Costa Sureste estadounidense. Es gratificante ver que haya sido una espera apropiadamente correspondida.

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La versión de Vice City en el universo HD se tomó un tiempo justo y solo basta empezar a recorrer esta rendición del ahora oficial estado de Leonida en GTA 6, para entender por qué y darnos cuenta de la magnitud del trabajo de Rockstar Games a través de sus diferentes estudios asociados. Este no es un esfuerzo mínimo o reiterativo que vive de la fama de la franquicia potenciada con los años y las entregas. Es un juego realmente ambicioso que empuja a nuevas alturas lo que Grand Theft Auto fue capaz de hacer hasta hace más de una década, ofreciendo mayor dedicación al detalle en cada uno de los elementos que lo componen.

El amor en los tiempos de Leonida

Aunque tengo personalmente claro que el fuerte de la saga siempre ha sido la construcción y simulación técnica de sus mundos abiertos, GTA 6 hace un especial énfasis en la historia de sus protagonistas, Jason Duval y Lucía Caminos, una que empatiza por mucho frente a anteriores sujetos misántropos. Sin contar avatares de la era 2D o de GTA Online, Lucía es oficialmente la primera mujer protagonista de la saga, cuya caracterización y excelente actuación de voz de Manni Perez desbanca sin muchos problemas a viejos psicópatas estelares. Tanto ella como Jason son imprescindibles para contar la trama, pero no se trata simplemente de una pareja criminal alzándose en armas por todo Leonida hasta llegar a las altas esferas del bajo mundo de Vice City.

Desde que inicia Grand Theft Auto VI somos sorprendidos por un elemento alrededor del cual gira toda la motivación del juego, una primera vez para Rockstar Games y que bien supo guardar durante tantos años y revelaciones oficiales –que ninguna filtración pudo acaso mitigar–. Esto, además de sumar puntos de empatía y acercar a la realidad a personajes que no solo van por la calle sembrando caos con un lanzacohetes o un tanque como expertos, ayudan a forjar un “sistema de honor” heredado de la serie hermana Red Dead Redemption.

Durante años, RDR y GTA se han retroalimentado la una de la otra para ofrecer experiencias mejoradas con base en su predecesor. Es así como RDR se inspiró en GTA IV, como GTA V aplicó introducciones de RDR y RDR 2 apuntó a superar la simulación de GTA V. Cuando tenía claro que GTA VI seguiría la línea de atención al detalle aplicada por RDR 2, no esperaba que esta iría todavía más allá en el moderno estado de Leonida. Pero no solo en los detalles técnicos interactivos –ahora acelerados­– o cosméticos, sino en una historia más íntima con Jason y Lucía como protagonistas, que consigue comprometerte a fondo incluso por encima de los tradicionales conflictos criminales.

Da gusto controlar personajes tan bien interpretados y en especial el caso de Lucía, dado lo difícil de su posición en una serie de juegos francamente acusados de sexistas en el pasado. Un personaje con sueños, aspiraciones y resiliencia, cuyo trasfondo conocemos a medida que avanza su historia con Jason y aparece una buena cantidad de aliados como de enemigos en el camino de Caminos. La acertada decisión de reducir los personajes controlables de tres a dos nos deja opciones románticas y de cuidado de la relación, extrañas para un GTA y perfectamente encajables en GTA 6. Sus diálogos automáticos de pareja complementan sutilmente esa intimidad de la que somos observadores y partícipes.

A diferencia del mundo real, cuidar la relación entre Jason y Lucía es relativamente fácil al cumplir misiones en pareja, salir a comer, de fiesta, de compras, interactuar cariñosamente, chatear o tomarse de la mano mientras caminan. Por supuesto, todo el bagaje detrás de las discusiones o desacuerdos de pareja, Rockstar prefirió omitirlo para no abrumar con esta clara simulación social. Eso no quita que Lucía sea la jovial y Jason el apaciguado. Incluso si la relación no está en su máximo nivel cuatro de fuego pasión, ambos pueden colaborar entre sí durante las misiones porque ante todo, son profesionales. Como es natural, hay desnudez más no explícita o interactiva, cuando el amor está en su mejor momento.

‘Profesional’ es justamente el nivel más “correcto” en esta especie de sistema de honor de GTA 6, afectado por las decisiones y actos de Jason y Lucía por todo Leonida. El libre albedrío nos permite actuar con moderación y no necesariamente con violencia, pero lo importante es que la elección no es una ilusión. No asesinar civiles, actuar con sigilo y sin bajas, perdonar la vida a ciertos sujetos, apuntar a los motores de las patrullas en lugar de a los agentes, rescatar a extraños en apuros y hasta botar la basura en su lugar, ayudan a llevar un bajo perfil como nunca se había visto en un Grand Theft Auto. Con mayores actos criminales, los perfiles pueden pasar por hostil, violento, psicópata e incorregible, asimismo la desaforada respuesta de la ley.

Más allá de los límites en la ciudad del VIcio

Una de las identidades principales de la saga son los niveles de respuesta de las autoridades. Además de reintegrar el máximo de seis estrellas, GTA 6 introduce que las fuerzas policiales recuerden vestimenta, apariencia y vehículo. Esto da para persecuciones más intensas donde el primer objetivo es alejarse de una amplia zona de cobertura de acuerdo con el delito reportado. Las patrullas se comunican entre sí, así que de ser visto en otro punto cercano –o si un helicóptero sobrevuela siguiendo al sospechoso– dicha zona se desplaza con el jugador. La apariencia es simple de cambiar con una gorra, gafas y paliacate. En cuanto a la “zona de calor” de la policía, solo nuestras habilidades de conducción nos salvan.

Esto en el caso de los autos sin localizadores, porque ese es otro punto que GTA 6 se toma más en serio que cualquier otra entrega, haciendo honor a su título. Antes de ‘tomar prestado’ un vehículo, se puede forzar con una ganzúa para evitar activar la alarma en caso de tenerla –dato que podemos escanear antes con el teléfono–, en lugar de solo romper el vidrio. Sin embargo, los autos más costosos y por ende de lujo son una oda al encarte gracias a los localizadores avanzados. Dichos localizadores se activan con el encendido y además de avisar a la policía, si el auto baja de cierta velocidad envía su ubicación inmediata creando una zona de calor movible. De los más interesantes retos en Grand Theft Auto alguno.

Otra novedad en la saga al respecto es el uso de combustible. Lejos de los temores iniciales con su anuncio, el consumo de gasolina no es agresivo sino moderado, además que las estaciones repartidas en el mapa de Leonida son generosamente numerosas. En el caso de los vehículos aéreos o marítimos, no es tan fácil como parar en una estación de gasolina. Más que un simple detalle cosmético, es una coherente mecánica que expande el creíble mundo generado donde Vice City no es la única protagonista, aún si es la ciudad principal.

Como si hubiesen atendido algunas quejas sobre el Condado de Blaine en GTA V, Rockstar Games hizo que viajar por el estado de Leonida se sienta más que un terreno vacío fuera de Vice City. Aparte de Vice-Dale, encontramos los Condados de Mariana, Kelly, Leonard y Lummox, cada uno con sus ciudades de menor tamaño, pueblos y asentamientos inspirados en otros lugares reales de la Florida. La vegetación y los ambientes cambian entre Condados, con pantanos, cayos, islas e islotes, puertos, reservas naturales, zonas mineras, industriales y agrícolas.

Esta diversificación en el mapa de Leonida es comprensible dada la ambiciosa escala y responsabilidad que tenía GTA VI encima. No buscaba amplificarse geográficamente y ya, pues hay tantas opciones y actividades disponibles que los jugadores difícilmente tienen tiempo libre para perder. Destaparlo por completo tampoco es una labor fugaz, explorarlo a tu manera es parte del encanto. Dicha exploración tampoco está obligatoriamente atada a la historia –aunque esta nos lleva a ciertos puntos necesarios–, como parte de la libertad de los jugadores para forjar su propio camino con Jason y Lucía.

Todo esto ligado a la facultad de improvisación, en la que si descubrir el código de una caja fuerte supone mucha distracción, un explosivo plástico cumple con el cometido aunque con inevitable ruido. O por ejemplo el escape de un asalto en un centro comercial sobre dos ruedas motorizadas, donde la ruta sugerida resulta ser la más custodiada y nuestro instinto –o el propio botón de pánico orgánico– puede dar con un camino alterno con el mismo o mejor resultado.

Es un mundo digital viviente. Tantas cosas sucediendo a la vez en la completamente abierta Leonida, a unas cuantas horas de juego, maravilla por todos los procesos técnicos ejecutados detrás de escena. Sorprende igualmente su rápido tiempo de carga al iniciar una partida, donde las múltiples ilustraciones de carga en GTA V, en GTA 6 equivale a solo una o cuando mucho dos, esto en un PS5 Slim. Se entiende su peso de más de 200 GB, así como su ejecución netamente por instalación digital. Lamento decepcionar a los amantes de los discos físicos, pero no había mucha razón para comprimir este juego en varios Blu-ray, pretender instalar una parte del juego en la consola y ejecutar la unidad óptica para sacrificar velocidad y rendimiento. La unidad de estado sólido es suficiente y entre más rápido lo admitamos, menos difícil es el golpe.

El costo de una vida soñada

Como testigos del ascenso del exmilitar Jason y la exreclusa Lucía en una ciudad que se come vivos a los débiles, tenemos ciertas metas financieras que no hacen más que incrementarse con el progreso de la trama, a su vez requeridas para impulsarla. Esto involucra el uso de una billetera digital a través del teléfono celular o ‘smartphone’ como medio más seguro frente al efectivo, el cual también se maneja pero debido a la vulnerabilidad de perderlo, GTA 6 incentiva a depositarlo en cualquiera de los muchos cajeros automáticos, como sea que esa mística tecnología funcione.

Muy pocas cosas exigen efectivo en Leonida y la billetera digital es el medio de pago por excelencia, además de poseer un ahorro familiar que es el objetivo principal de Jason y Lucía. Hay misiones principales que pueden llevarse a cabo entre los dos, así como unas exclusivas para Lucía y otras para Jason. De cualquier forma, el dinero es compartido y los aportes van al mismo fondo. Además de las misiones que obligatoriamente son en pareja, invitar al otro a una actividad opcional refuerza la relación, y literalmente son un refuerzo en caso que las cosas se salgan de control.

En Grand Theft Auto VI los celulares no incluyen un falso internet para navegar, pero sí aplicaciones como cuidado personal para revisar la fuerza, resistencia y concentración, tres pilares vitales de Jason y Lucía. Alimentarse es otra de las necesidades básicas para ambos y afectan temporalmente dichos medidores, así como los ejercicios de pesas, cardio, bañarse y descansar ayudan a la recuperación. La variedad de tiendas, restaurantes, alimentos y bebidas es abrumadora teniendo en cuenta el tamaño del mapa. Lo que más consume tiempo de mantener constancia son los ejercicios de fuerza (salud), cuya ausencia puede hacer perder músculo como en el mundo real. Aplicaciones de transporte privado y otra que recupera el vehículo de donde sea, también son bienvenidas.

Las noticias, tanto digitales como de la radio, se sincronizan con los más recientes sucesos en las misiones superadas, como parte del mismo mundo persistente y vivo. Una mención especial a la redacción de las mismas por apostarle a un tipo de humor en particular. El celular también es un acceso alterno a las emisoras de radio y podcasts fuera de los vehículos al comprar unos audífonos. Curiosamente, usar el ‘smartphone’ con Jason o Lucía nos pone en vista de primera persona y es la única forma de acceder a la misma aparte de las armas. No hay vista en primera persona como peatones o a bordo de un auto, algo que GTA V introdujo hasta la siguiente generación y que RDR 2 tenía desde su primer día. Tampoco se añadiría en una actualización de GTA 6, pues Rockstar no dedicó parte su desarrollo a la cámara en primera persona en esta ocasión.

Esta vez el dinero no llega fácil con unas cuantas misiones, hay que saber ganárselo y administrarlo. Si bien existen múltiples alternativas para ganar dinero, unas menos ilegales que otras, pronto descubrimos que asaltar tiendas y otros locales da mínimas utilidades entre las oportunidades de negocio por todo Leonida. Por el lado que no requiere apuntar con un arma tenemos carreras profesionales de autos, de vehículos todo terreno, caza de tesoros submarinos, venta de autos y más. Ahí es donde entran en juego los golpes más grandes a los que solo tenemos acceso avanzando en los capítulos de la historia, que están muy por encima de lo visto en GTA IV y GTA V.

Entre las parodias televisivas a programas latinos o series de la extrema derecha estadounidense, la metanarrativa «kojimesca» a una consola de videojuegos actual con juegos dentro del juego, diversas tramas como crítica y sátira a los habitantes de Leonida, a los políticos, las autoridades, los millonarios, los esnobistas, los conservadores sureños, las pandillas, los fanáticos de esquemas piramidales, los ecologistas, los artistas, los cantantes de rap, los criptobros, los gymbros, los AIbros y otros más que no alcanzamos a nombrar, la historia de Jason y Lucía es tajantemente la más madura y ciertamente emotiva en un juego de GTA hasta ahora.

Con opciones variables de elecciones –que pueden levemente bifurcar los objetivos–, la narrativa al estilo de una serie de acción implementa cortes directos al final de las misiones, que en varios casos evita astutamente el desplazamiento de regreso al refugio y hace las veces de elipsis. Los altos niveles de personalización en los aspectos de Jason y Lucía son proporcionales al diseño de interiores en las construcciones de Leonida, al cuidado en el manejo del argumento y a una historia de amor y consecuencias que ubica a Grand Theft Auto VI en la cima de la completada trilogía en el universo HD de GTA.

Estos son los días de gloria de Grand Theft Auto. Nada supera lo que es ahora mismo GTA 6. Tampoco sabemos lo que se avecina en el horizonte. Pero si esto, lo que hay ahora, fuese todo lo que existiera para siempre, sería perfecto.

Reseña hecha con una copia digital de Grand Theft Auto VI para PlayStation 5 brindada por Rockstar Games.