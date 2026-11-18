Antes de su lanzamiento oficial el 19 de noviembre, Grand Theft Auto VI (GTA 6) ya ha superado una cifra histórica al convertirse en el videojuego más reservado de todos los tiempos. Tras 13 años desde el lanzamiento de GTA 5 y varios retrasos —y dramas con hackeos y filtraciones— la expectativa ha impulsado resultados financieros inéditos. Según datos de Sensor Tower, GTA 6 ha generado 1.650 millones de dólares en ingresos brutos únicamente a través de preventas, con más de 17 millones de copias vendidas. Esta cifra duplica los 815 millones de dólares que GTA 5 recaudó en sus primeras 24 horas en el mercado.

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Por plataformas, PlayStation concentra el 75 % de las ventas totales de Grand Theft Auto VI con 1.230 millones de dólares, frente a los 419 millones registrados en Xbox.Esta desigualdad en ventas, se puede atribuir también a la campaña de mercadeo de Rockstar Games, la cual ha estado enfocada en que el juego funciona mejor en PlayStation 5. El impacto del lanzamiento de GTA 6 es tal que ya cuenta con nominaciones a juego del año en The Game Awards 2026 y se estima que causará pérdidas por 1.000 millones de dólares a la economía estadounidense debido al ausentismo laboral.

¿Entonces, por qué no hay prostitutas en Grand Theft Auto VI (GTA 6)?

Si se llegaron a preguntar si había prostitutas en Grand Theft Auto VI, la respuesta rápida es no, las prostitutas no están presentes en GTA 6 y por lo tanto los jugadores no pueden contratarlas. Esta característica, presente en la franquicia desde Grand Theft Auto III, fue eliminada por completo según confirmó Rockstar Games en una reciente entrevista al medio estadounidense Shacknews.

El estudio explicó que la decisión responde a su intención de centrar la historia en el romance y la relación de pareja entre los protagonistas, Jason y Lucia. A diferencia de GTA 5, donde los tres personajes principales llevaban vidas separadas, el objetivo en esta entrega fue que ambos protagonistas se sintieran como una pareja real incluso fuera de las misiones. Según detalló el codirector de Rockstar North, Rob Nelson, en declaraciones a The Verge y The Guardian, esto se refleja en las mecánicas cotidianas como ver televisión juntos, bailar, prepararse café, llamarse, asaltar una licorería en pareja o mantener presionado un botón dedicado exclusivamente para tomarse de la mano.

De este modo, la compañía decidió descartar elementos clásicos que no encajaban con el tono de una historia sobre dos amantes fugitivos, dejando en manos del jugador cuánto tiempo desea dedicar a desarrollar el vínculo romántico dentro de Vice City.