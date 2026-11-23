Tras el lanzamiento de Grand Theft Auto VI el pasado 19 de noviembre, Rockstar Games lanzó la primera actualización con mejoras para PS5 y Xbox Series X/S. En la consola de Sony, esta corresponde a la versión 01.002.002, mientras que en la de Microsoft, es la versión 1.0.2.2. Con estas se esperan corregir varios errores aleatorios, relacionados con el clima, el guardado automático, entre otros. Por si te lo preguntas, aún es posible jugar en primera persona.

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Notas del parche de actualización para GTA 6 del 23 de noviembre del 2026

Se corrigieron varios problemas que provocaban el cierre inesperado del juego.

Se corrigió un problema que impedía que el clima cambiara durante periodos prolongados.

Se corrigió un problema que impedía que el juego realizara el guardado automático correctamente.

Se corrigieron varios problemas que impedían que las llamadas telefónicas se activaran correctamente, incluidas aquellas necesarias para avanzar en la historia o desbloquear contenido de misiones.

Se corrigió un problema que impedía al jugador reducir su nivel de búsqueda de la policía.

Se corrigió un problema que impedía al jugador utilizar la barra de peso muerto en el gimnasio.

Se corrigió un problema que impedía que los compañeros entregaran las bolsas, lo cual imposibilitaba que el jugador pudiera venderlas a los peristas.

El asunto del clima dinámico es un tema particular, pues por lo menos antes del Capítulo 4 en GTA 6, era improbable ver tormentas eléctricas o fuertes lluvias por todo Leonida.

«Hemos rediseñado nuestro sistema meteorológico para que todo sea mucho más localizado y persistente; queríamos que el mundo se sintiera dinámicamente sólido y lograr una sensación de escala inédita hasta ahora», afirmaba Owen Shepherd, vicepresidente de arte de iluminación y renderizado. «El mundo cuenta con nuevas formaciones nubosas totalmente dinámicas que se desplazan por el mapa; esto nos ofrece un amplio espectro meteorológico, desde los cielos despejados y azules de un invierno en Miami hasta los imponentes cumulonimbos con relámpagos esporádicos que se ven la mayoría de las tardes durante el verano y el otoño de Florida».

Un sistema de viento actualizado incluye brisas marinas tras la puesta de sol, corrientes ascendentes por convección y efectos de bloqueo causados ​​por los edificios, según Shepherd. El pelo y los residuos se arremolinan en las azoteas; las ráfagas de viento crean ondas en la superficie del agua y doblan la hierba de los pantanos. Leonida sufre tormentas tropicales y huracanes. «Nubes densas, vientos fuertes, una atmósfera cargada y lluvias torrenciales se combinan para dejarlo todo empapado; el agua gotea por los bordes de los tejados y las farolas, retumban los truenos y los relámpagos iluminan las nubes de forma espectacular».