Grim Guardians: Demon Purge – Reseña

Solo es necesario dar una mirada rápida a Grim Guardians: Demon Purge para darse cuenta que está inspirado en Castlevania y lo primero que haremos en esta reseña será confirmar esa impresión. Pero “inspirado en Castlevania” no significa necesariamente que sea un ‘metroidvania’.

Para aquellos que no estén familiarizados con el término, un ‘metroidvania’ es un juego de acción y plataformas en 2D con un enorme mapa único que tiene zonas interconectadas entre sí. De ese modo, obtener una habilidad nos permite devolvernos a zonas ya visitadas para alcanzar nuevos lugares. Este juego de Inti Creates tiene algunos elementos de este subgénero, pero definitivamente no pertenece a él.

Shinobu y Maya Kamizono son dos estudiantes de secundaria que ocultan a todos los demás su verdadera identidad como cazadoras de demonios. Su rival, la demonio adolescente Kurona, encuentra en su academia un espejo que le da grandes poderes, los cuales utiliza para fusionar la Tierra con el reino infernal. Ahora las dos hermanas deben infiltrarse en el enorme castillo en que se ha convertido su escuela para rescatar a sus compañeros de clase y detener los planes de Kurona.

¿Las protagonistas y la villana les resultan familiares? Es porque este no es el primer juego en el que aparecen. Las conocimos en Gal Gun: Double Peace, un juego que —en nuestra opinión— se pasa de la raya al sexualizar a personajes menores de edad. A pesar de ese mal precedente, Grim Guardians: Demon Purge es un ‘spin-off’ muy divertido que no tiene los elementos problemáticos de la obra de la que se originó…. Bueno, no tantos.

¿Grim Guardians: Demon Purge es un ‘metroidvania’?

A pesar de que muchos lo han descrito así e incluso le han puesto esa etiqueta en Steam, Grim Guardians: Demon Purge NO es un ‘metroidvania’.

Quienes más van a apreciar este juego son los amantes de los Castlevania clásicos que extrañan ese desarrollo más sencillo. Avanzamos por cada nivel derrotando enemigos y saltando obstáculos hasta llegar a cada jefe y acabar con él. Luego seguimos al siguiente. Cada nivel tiene diferentes rutas y al final de cada uno hay un portal que nos permite regresar a los anteriores, pero en general es una experiencia bastante lineal. Eso no es algo malo y hay quienes apreciamos esa sencillez, pero los que esperaban un ‘metroidvania’ se pueden sentir decepcionados.

Entonces, ¿de dónde viene la etiqueta de ‘metroidvania’ para este juego?

Algunos niveles tienen puertas que solo se pueden abrir usando habilidades que se obtienen más adelante. Una vez superamos los seis niveles iniciales, llegamos a una especie de ‘hub’ desde el que podemos volver con facilidad a los niveles anteriores para explorarlos más a fondo. Esta estructura de Grim Guardians: Demon Purge se asemeja un poco a la de los ‘metroidvania’, pero es solo una ilusión. No hay una verdadera interconexión entre niveles en el mapa.

Aclaramos que esto no es algo malo. Solo queremos evitar que se confundan y tengan expectativas irreales sobre este título.

Amor por lo retro

Mediante juegos como los de la serie Azure Striker Gunvolt, el estudio Inti Creates ha demostrado una gran maestría en el arte en pixeles y en la acción en 2D. Grim Guardians: Demon Purge es otro excelente ejemplo de ello. Visualmente nos recuerda a los mejores juegos en 2D de consolas como el primer PlayStation o Game Boy Advance, con personajes detallados a pesar de su pequeño tamaño y escenarios bonitos a pesar de ser un poco genéricos. Podemos criticar que todos sus elementos gráficos son derivativos y poco originales. Hasta su música es “castlevanica” sin alcanzar la majestuosidad de las composiciones de Michiru Yamane.

A pesar de esto, creemos que el juego sale bien librado y logra una identidad propia gracias a su jugabilidad. Es verdad que la mecánica de manejar a dos personajes es copiada de Castlevania: Portrait of Ruin, Pero hay suficientes diferencias entre ambos. Shinobu usa su pistola para atacar enemigos a distancia y sus armas secundarias le permiten alcanzar a los enemigos desde diferentes ángulos. Maya tiene menos puntos de salud que su hermana, pero sus ataques cuerpo a cuerpo causan más daño y sus armas secundarias sirven para protegerse y alcanzar partes aparentemente inaccesibles de los escenarios.

Cambiar de personaje en el momento adecuado es parte de la gracia del juego, pero este tiene un enfoque completamente diferente cuando estamos acompañados. El modo para dos jugadores de Grim Guardians: Demon Purge nos pide coordinar muy bien las habilidades de ambas protagonistas para superar los niveles. Eso lo convierte en un excelente título para disfrutar con alguien más de forma local. Es una verdadera lástima que no tenga un modo multijugador en línea.

La decepcionante herencia de Gal Gun

La primera mitad de este juego es una excelente aventura lineal, con un buen nivel de reto y jefes divertidos. Es una lástima que mucho de eso se pierda en la segunda mitad.

Como ya dijimos, llegamos a un ‘hub’ desde el que podemos hablar con personajes secundarios y repetir los niveles que ya superamos en busca de más personajes que rescatar y las rutas que no pudimos explorar la primera vez. Pero hay dos problemas graves con estas nuevas circunstancias.

La primera es que el juego se vuelve algo repetitivo. A pesar de que algunas de las rutas secundarias de los niveles tienen ambientes diferentes —como las cavernas de lava escondidas en el tercer nivel— no hay cambios significativos. Los enemigos están en los mismos lugares y se pueden usar las mismas estrategias contra ellos. Los jefes tienen nuevos movimientos y mayor dificultad, pero en esencia son los mismos y no sentimos que estamos haciendo algo diferente al enfrentarlos.

El otro gran problema es la narrativa. Esta parte del juego recupera algo del desagradable espíritu ‘ecchi’ de Gal Gun. ¡Incluso nos ponen a buscar ropa interior femenina! Por más ‘spin-off’ que sea, este juego no necesitaba incluir esos elementos en absoluto. Es un humor sexista y poco gracioso que, por alguna razón, se convirtió en un cliché de los videojuegos con estética ‘anime’. Este título sería mejor sin ello.

A pesar de esos elementos desagradables y lo repetitiva que puede resultar su segunda mitad, no dudamos en recomendar Grim Guardians: Demon Purge en esta reseña, sobre todo para los nostálgicos de los Castlevania. El sistema de dos protagonistas y las oportunidades que nos dan los niveles y enemigos para aprovechar las armas secundarias hacen de este un título muy divertido. Nos ayudará a olvidarnos que Konami sigue ignorando a su saga cazavampiros.

Grim Guardians: Demon Purge 7.3/10 Nota Lo que nos gustó - Muy buena jugabilidad basada en el control de dos personajes.

- Buen arte en pixeles.

- Perfecto para quienes extrañan los Castlevania clásicos.

- Especialmente divertido en compañía. Lo que no nos gustó - No tiene multijugador en línea.

- Innecesarios elementos 'ecchi' heredados de Gal Gun.

- Segunda mitad algo repetitiva.

- 'Backtracking' mal implementado. En resumen Si son fanáticos de la saga Castlevania y extrañan el estilo de los clásicos en 2D de esa saga, Grim Guardians: Demon Purge es el juego perfecto para ustedes. Esta divertida aventura de acción y plataformas en 2D aprovecha muy bien el control sobre dos protagonistas diferentes y se disfruta aún más en multijugador local. Es una lástima que tenga algunos de los elementos sexistas de Gal Gun, el título al que sirve de 'spin-off', y que la segunda mitad del juego consista en repetir los mismos niveles con muy pocas novedades. Aún así, vale mucho la pena.

Reseña hecha con una copia digital de Grim Guardians: Demon Purge para Nintendo Switch brindada por Inti Creates.