GSC Game World ha confirmado cuándo sale Stalker 2: Heart of Chornobyl en PlayStation 5

Desde el lanzamiento de Stalker 2: Heart of Chornobyl, el pasado 20 de noviembre, sabemos que el juego eventualmente llegará a PlayStation 5. Ahora, GSC Game World por fin revelado que la espera no será mucha. Ya que, con un nuevo tráiler, la desarrolladora ucraniana ha confirmado que a finales del 2025 Stalker 2: Heart of Chornobyl llegará a PS5.

Por el momento, GSC Game World no ha dicho cuándo sale Stalker 2: Heart of Chornobyl en PlayStation 5

Si bien por el momento se desconocen detalles como la fecha de lanzamiento y las mejoras que tendrá la versión de PlayStation 5 de Stalker 2: Heart of Chornobyl. Sin embargo, GSC Game World sí confirmó que el juego aprovechará las características únicas del control DualSense. Lo que sí es seguro es que de aquí a que salga el título, los jugadores de PS5 tendrán la fortuna de llegar a “La Zona” en un mejor estado que cuando el juego debutó en PC y Xbox Series. Ya que. GSC Game World ha hecho múltiples actualizaciones con cambios en el balance de armas, correcciones de bugs y mejoras de calidad de vida que han sido muy bien recibidas por los poseedores del juego.

En nuestra reseña de Stalker 2: Heart of Chornobyl dijimos que este es un juego que nos regresa al pasado. Esto para bien o para mal es uno de los mayores atractivos del juego de GSC Game World. Stalker 2 sumerge al jugador en una misteriosa historia ambientada en un mundo oscuro. Este, además de enigmático, está lleno de paisajes lúgubres y espacios donde la tranquilidad de la vegetación y lo impredecible del clima contrastan para crear una atmósfera de peligro constante. Nuestra opinión completa la pueden consultar en el siguiente enlace.

Vía: IGN en YouTube