A pocos días del lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6), el responsable de la primera gran filtración del título, Arion Kurtaj, se ha declarado culpable de todos los cargos presentados en su contra por Rockstar. El hacker, originario de Oxford, Inglaterra, enfrenta actualmente una estimación de cinco millones de dólares en daños, mientras la compañía busca sentar un precedente para disuadir futuros ataques informáticos en la industria de los videojuegos.

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¿Qué sabemos sobre el caso de Rockstar Vs. Arion Kurtaj por la primera filtración de GTA 6?

La historia de esta filtración comenzó en 2022, mucho antes de la fecha prevista para la campaña publicitaria de cara al lanzamiento de GTA 6. En aquel momento, Kurtaj vulneró los sistemas de la empresa y difundió alrededor de una hora de material jugable, fragmentos del código fuente inicial y detalles clave de la historia, revelando por primera vez la existencia de Lucía, la protagonista femenina que Rockstar Games planeaba mantener como sorpresa. Según la cronología del caso, el ataque ocurrió mientras Kurtaj se encontraba en un hotel bajo custodia policial para protegerlo de hackers rivales. Desde allí, afirmó haber accedido a los servidores utilizando un dispositivo Amazon Fire Stick conectado al televisor de su habitación. Posteriormente, ingresó a los canales internos de Slack de Rockstar para exigir un rescate económico; ante el silencio total de la compañía, decidió publicar cada vez más clips del proyecto.

Además de este incidente, en su declaración de culpabilidad Kurtaj asumió la responsabilidad por otros ciberataques previos contra empresas como Uber y diversos proyectos, realizados tanto en solitario como junto a un grupo de hackers. Su sentencia individual se definirá más adelante. Mientras tanto, el caso pone en evidencia el impacto de estos ataques en los procesos de producción y la seguridad de los equipos de desarrollo. Mientras tanto, GTA 6 está a dos días de llegar al mercado e incluso antes de su lanzamiento ya es el juego más nominado para la The Game Awards 2026. Pueden ver todos los nominados en el siguiente enlace.

Vía: Dualshockers