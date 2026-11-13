GTA 6 casi es prohibido en Corea del Sur por tener «exceso de genitales»

A pocos días de su estreno mundial programado para el 19 de noviembre de 2026, en consolas de PlayStation y Xbox Series, y con la precarga digital ya activa para los jugadores, Grand Theft Auto 6 (GTA 6) vuelve a estar en el centro de la polémica internacional. Ya que, a pesar de la enorme expectativa que rodea a este lanzamiento de Rockstar Games, GTA 6 estuvo al borde de enfrentar una prohibición o baneo total en Corea del Sur. Esto debido a sus altos niveles de contenido explícito, una situación que puso en duda su distribución oficial en el mercado de este país asiático.

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¿Qué más sabemos sobre el motivo, por el cual casi fue baneado o prohibido GTA 6 en Corea del Sur?

De acuerdo con informes internos y declaraciones oficiales, el principal obstáculo para la aprobación de la comercialización de GTA 6 en Corea del Sur fue la presencia de una «exposición genital excesiva y fuera de contexto». El comité encargado de revisar el videojuego expresó una fuerte preocupación por la frecuencia de este tipo de desnudos. Además recalcaron que de estos se derivan de la posibilidad de mantener encuentros sexuales con diversos personajes. Además, de las expectativas sobre una relación romántica entre los dos protagonistas y una mayor oferta de actividades en clubes nocturnos.

A esta controversia se sumaron otras mecánicas diseñadas para adultos que caracterizan la propuesta de Rockstar Games. Entre estas se encuentra, el consumo interactivo de drogas y escenas de violencia extrema que incluyen desmembramientos. En el pasado, este enfoque llevó a que otros juegos de la franquicia GTA fueran prohibidos en países como Tailandia, China, Australia, Tayikistán y Arabia Saudita. Sin embargo, tras un extenso proceso de evaluación, las autoridades surcoreanas decidieron dar marcha atrás a la prohibición total. No obstante aprobaron el título bajo una clasificación exclusiva para adultos, decisión confirmada recientemente mediante un tráiler promocional protagonizado por artistas locales.

El cambio de postura del comité regulador respondió a tres factores clave. Por ejemplo, las escenas íntimas no son interactivas en su mayoría. Ya que, varias secuencias explícitas carecen de desnudos frontales completos y la inmensa densidad del mapa reduce drásticamente las probabilidades de encontrar este contenido. De hecho, los evaluadores tuvieron dificultades para localizar estas situaciones por cuenta propia y debieron solicitar mapas adicionales a Rockstar Games para ubicarlas. Al comprobar que las escenas explícitas representaban una fracción mínima dentro de un mundo tan complejo y detallado, el organismo dio luz verde a su comercialización.

Vía: Comicbook