La cámara en primera persona es un asunto particular en GTA 6. Mientras apuntar con ciertas armas y observar el teléfono celular permiten a Jason y Lucía acceder a la cámara en primera persona, esta no es una función implementada como en las versiones de GTA V desde PS4 y Xbox One, posteriormente en PC. Del mismo modo, Red Dead Redemption 2 incluyó cámara en primera persona desde el primer día, para desplazarnos como Arthur Morgan, cabalgar y realizar todas las actividades ordinarias. A pesar que oficialmente dicha cámara no está habilitada en GTA 6, hay un ‘glitch’ que permite acceder a la misma y te decimos cómo jugar en primera persona.

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Cómo jugar en primera persona en GTA 6

Dado que el cambio de cámara de forma predeterminada para Jason y Lucía está designado a presionar abajo en el pad direccional, lo primero que debes hacer es ir al menú de opciones de GTA 6 para cambiar la configuración de control. En el caso de PS5, ‘Funciones del control inalámbrico DualSense’ y designar la vista de la cámara al ‘Botón del touch pad’ –que en Xbox vendría siendo el botón View–. De forma predeterminada, dichos botones abren el mapa de Leonida.

Una vez hecho esto, regresa al juego e ingresa a un automóvil. Saca el teléfono celular con arriba en el pad direccional para acceder a la vista en primera persona predeterminada, cierra dicha pantalla y casi de inmediato presiona el botón ahora designado a la cámara (Touch pad o View). Haciendo esto de la manera correcta –puedes intentarlo cuantas veces quieras si no lo logras a la primera–, no regresarás a la vista externa del automóvil, sino que el personaje permanecerá en primera persona dentro del auto pero sin el celular estorbando la vista.

Increíblemente y a pesar que Rockstar informaba previamente que su desarrollo del juego no se enfocó para apreciarlo en primera persona, funciona suficientemente bien. Alguna que otra animación se pierde pero es entendible, pues se supone que no deberíamos poder acceder todo el tiempo a esta vista en primera persona. Esperamos que esto no sea parcheado en futuras actualizaciones, pero no nos fiaríamos de ello y es mejor que lo pruebes lo más pronto que puedas.

Acciones comunes como tomar una taza de café, incluso deja ver el delicioso líquido descender ante cada bebida. Del mismo modo, las acciones de comer se pueden ver animadas, como en el caso de la tercera persona predeterminada. Conducir se puede sentir un poco más sensible, pero con la práctica le tomas el tiro, aunque la colisión del vehículo puede notarse un tanto desigual. Para no ser un elemento integrado nativamente al juego base de GTA 6, funciona de maravilla explorar Leonida en primera persona.