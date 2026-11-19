Explorar el estado de Leonida en GTA 6 es encontrarse con todo tipo de situaciones y rarezas cuando no estamos involucrados en alguna misión principal u opcional. Entre ello tenemos encuentros aleatorios con extraños al mejor estilo de lo visto en GTA V, heredado a su vez de Red Dead Redemption y en el caso de GTA 6, de su secuela de 2018. Uno de estos es Cool Dog, un «perro rescatista» que conduce una moto acuática y está listo para salvarnos en caso de quedar a la deriva en el océano.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Grand Theft Auto 6. Seguir

En mi caso particular, controlando a Lucía, todo comenzó en el Aeropuerto internacional de Vice City al tomar un avión comercial. Al hacer esto y obtener inmediatamente cuatro estrellas de persecución por parte de la policía, me dirigí hacia el oeste del mapa mientras daban la orden de disparar. Esto inevitablemente causó fallas en el motor del avión y, sobrevolando en altamar por el Golfo de Leonida, me arrojé en paracaídas dejando la aeronave a su suerte, hasta quedar en medio de la nada y solo rodeado de agua.

El marcador en la extrema izquierda es donde acuaticé, el siguiente en la isla de Belpoint es a donde me llevó Cool Dog.

No pasó mucho tiempo para que escuchara ladridos en medio del mar. Cuando volteé la cámara, veo a Cool Dog sobre una moto acuática, que solo seguía ladrando como pidiéndome que subiera. Pensé que se trataba de una alucinación o algo por el estilo, pero no había más que hacer sino aceptar la realidad. Este noble canino comienza a conducir la moto mientras Lucía solo comentaba en voz alta sobre cómo Jason no le creería esta historia. Al llegar a la playa en la isla Belpoint –donde también hay un punto de meditación hacia el norte–, me encuentro con que este buen chico está acompañado por otros perritos de diferentes razas.

While swimming in Gambit Bay in GTA 6 you can encounter a dog on a jet ski… pic.twitter.com/HkLZbHiYzG — xGarbett (@xGarbett) November 18, 2026

Al parecer son sobrevivientes a un naufragio o fueron abandonados por sus dueños, nunca lo sabré. De acuerdo con otras cuentas, también se le ve a Cool Dog en Gambit Bay al este de Vice City, cerca a Washington Beach. Volviendo a Belpoint, lo interesante de la playa de los caninos es que no es el único misterio de la isla, pues más hacia el este hay una fiesta abandonada dirigida a emprendedores, con un oscuro trasfondo y víctimas, que recuerda mucho a la historia real del Fyre Festival con carpas instaladas en la playa.

¿Acaso son los perros amigos de Cool Dog los únicos que salieron con vida y eran mascotas de los asistentes? Te dejamos ese misterio sin resolver.