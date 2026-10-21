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GTA 6 despliega su mercadeo entre parodias a telenovelas de Colombia y otros productos inspirados en el mundo real

¡Give me amor, Megamundo!

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Las parodias en el universo de Grand Theft Auto no son nada nuevo y GTA 6 no se va a alejar de las mismas, cuando en el pasado hasta de otros juegos se burlaron. Del mismo modo, Colombia ha sido un país presente en la saga desde GTA III, con la presencia de un Cartel colombiano en Liberty City y personajes como Catalina y Miguel, relacionados con el protagonista Claude Speed. La bandera tricolor se dejaba ver en el logo de la banda narcotraficante, el típico estereotipo para el país desde los ochenta, con el aeropuerto de Vice City llevando el mismo apellido que un preferiblemente innombrable y lamentablemente célebre criminal.

En la Vice City del universo HD que vemos en GTA 6, la ciudad cuenta con vallas y publicidad en paradas de autobuses que parodian otros elementos del mundo real. Varios de ellos ya se pueden ver en las calles de Miami como promoción al nuevo juego de Rockstar Games y Take-Two que se basa en dicha urbe. Entre estos, un par de telenovelas de la cadena ficticia Megamundo –referencia a Telemundo– inspiradas en Pasión de gavilanes y Yo soy Betty, la fea, ambas producciones colombianas.

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En el mundo de GTA 6 y la Vice City del 2026, estas telenovelas llevan por nombre El destino extiende sus alas y Un monstruo demasiado hermoso. No nos sorprende la influencia colombiana, después de todo, Bogotá ha sido una constante de décadas en el sitio oficial de Rockstar Games y ni siquiera existe una oficina en la capital del país. Solo una broma en buen plan.

Otras publicidades en la real Miami de establecimientos y productos de Vice City incluyen autos, ropa, gimnasios, equipos de fútbol americano y baloncesto, la cadena Megamundo, Weazel News, Burger Shot, iFruit, entre muchos otros más.

GTA 6 está disponible desde el 19 de noviembre del 2026 en PS5 y Xbox Series X/S, donde podremos ser testigos de todas y cada una de estas parodias.

🍑

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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