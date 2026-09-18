Videojuegos

GTA 6 en PC podría estar más cerca de lo que pensamos, según declaraciones del CEO de Take Two

La versión de GTA V para PC fue lanzada casi dos años después de su llegada a consolas. Romperá Rockstar la tradición con la sexta entrega.

Cesar Salcedo
Por
Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Tras la reciente revelación de la jugabilidad de GTA 6 en Netflix, la atención se ha centrado en la estrategia de Rockstar Games de cara al lanzamiento del título, desapareciendo todo rastro de preocupación por las filtraciones de Cyberleek. Mientras que recientemente se conoció que ya se puede reservar la banda sonora en vinilo de GTA 6, las declaraciones de los directivos de su empresa matriz —Take Two— ofrecen un panorama positivo para un lanzamiento en PC de GTA 6.

¿Por qué decimos que el lanzamiento de GTA 6 podría estar más cerca de lo que pensamos?

Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, sugirió durante una reunión de inversionistas que el lanzamiento de la versión para PC es cuestión de tiempo. Al responder sobre la estrategia de entrega de la compañía, Zelnick afirmó: «La estrategia de la empresa es, con el tiempo, por lo general, lanzar para cualquier plataforma en la que haya una audiencia significativa». Asimismo, el ejecutivo destacó el crecimiento e importancia que el PC como plataforma de mercado tiene actualmente: «Y yo señalaría que la plataforma PC se está volviendo cada vez más importante para nuestra empresa con el tiempo«. El crecimiento del mercado informático justifican estas palabras. Ya que, en Steam, las versiones de GTA 5 acumulan entre 50 y 90 millones de copias vendidas, lo que representa una porción sustancial de los 230 millones de juegos comercializados en total.

- Publicidad -

Pese al optimismo generado por los comentarios del directivo, los antecedentes de la desarrolladora invitan a que los usuarios de PC tengan prudencia y no se ilusionen mucho. Históricamente, Rockstar prioriza los lanzamientos en consolas. Muestra de esto fue el lanzamiento de GTA 5, que llegó a Steam en abril de 2015, casi dos años después de su debut en consolas en septiembre de 2013. Así que no sería raro que el lanzamiento de GTA 6 en PC tenga la misma brecha, de entre 12 y 18 meses, antes de estar disponible para los usuarios de computadoras o dispositivos similares.

🗼

Más sobre el Tokyo Game Show 2026

Solo Leveling: Karma, Netmarble detalla la jugabilidad y comparte un tráiler cinematográfico en TGS 2026
 Solo Leveling: Karma, Netmarble detalla la jugabilidad y…
Stranger Than Heaven y Toei colaboran y películas como Batallas sin honor ni humanidad estarán en el juego
 Stranger Than Heaven y Toei colaboran y películas…
Estos son todos los anuncios de Xbox en Tokyo Game Show 2026
 Estos son todos los anuncios de Xbox en…

Vía: Gamesradar

Más de:
GTA 6 GTA 6
El genial RPG roguelite de ‘viaje por carretera’ Keep Driving pronto llegará a consolas
GTA 6 se puede reservar en disco de vinilo y CD, por lo menos el álbum musical
SNK habla sobre la ausencia de Metal Slug XX en Metal Slug Ultimate Collection y la posibilidad de una edición física
Solo Leveling: Karma, Netmarble detalla la jugabilidad y comparte un tráiler cinematográfico en TGS 2026
Nuevo tráiler de Bloodstained: The Scarlet Engagement muestra nuevos poderes, escenarios, enemigos y confirma su llegada en 2027
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior El genial RPG roguelite de ‘viaje por carretera’ Keep Driving pronto llegará a consolas
No hay comentarios

Lo último

Roblox: 99 noches en el bosque tendrá una película y al director de Toy Story 4
Cine y TV
El libro Chronicles of the Tomb Raider con imágenes y la historia de Lara Croft, sale a la venta en octubre
Cultura POP
Tartarus V2 Pro es el teclado gamer analógico de Razer para un control total
Tecnología
Cómo jugar con poco presupuesto en 2026: consola usada, tablet Android o tablet Windows
Tecnología