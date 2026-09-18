GTA 6 en PC podría estar más cerca de lo que pensamos, según declaraciones del CEO de Take Two

Tras la reciente revelación de la jugabilidad de GTA 6 en Netflix, la atención se ha centrado en la estrategia de Rockstar Games de cara al lanzamiento del título, desapareciendo todo rastro de preocupación por las filtraciones de Cyberleek. Mientras que recientemente se conoció que ya se puede reservar la banda sonora en vinilo de GTA 6, las declaraciones de los directivos de su empresa matriz —Take Two— ofrecen un panorama positivo para un lanzamiento en PC de GTA 6.

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¿Por qué decimos que el lanzamiento de GTA 6 podría estar más cerca de lo que pensamos?

Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, sugirió durante una reunión de inversionistas que el lanzamiento de la versión para PC es cuestión de tiempo. Al responder sobre la estrategia de entrega de la compañía, Zelnick afirmó: «La estrategia de la empresa es, con el tiempo, por lo general, lanzar para cualquier plataforma en la que haya una audiencia significativa». Asimismo, el ejecutivo destacó el crecimiento e importancia que el PC como plataforma de mercado tiene actualmente: «Y yo señalaría que la plataforma PC se está volviendo cada vez más importante para nuestra empresa con el tiempo«. El crecimiento del mercado informático justifican estas palabras. Ya que, en Steam, las versiones de GTA 5 acumulan entre 50 y 90 millones de copias vendidas, lo que representa una porción sustancial de los 230 millones de juegos comercializados en total.

Pese al optimismo generado por los comentarios del directivo, los antecedentes de la desarrolladora invitan a que los usuarios de PC tengan prudencia y no se ilusionen mucho. Históricamente, Rockstar prioriza los lanzamientos en consolas. Muestra de esto fue el lanzamiento de GTA 5, que llegó a Steam en abril de 2015, casi dos años después de su debut en consolas en septiembre de 2013. Así que no sería raro que el lanzamiento de GTA 6 en PC tenga la misma brecha, de entre 12 y 18 meses, antes de estar disponible para los usuarios de computadoras o dispositivos similares.

Vía: Gamesradar