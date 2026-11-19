Después de meses y años de ver mapas falsos de GTA 6 regados por todo internet, algunos con uso de IA, el día de lanzamiento del juego más esperado en las dos últimas generaciones también nos trae el mapa oficial de Leonida para usar en formato digital o imprimir si lo deseas, como había sido anunciado. Tristemente las ediciones físicas del juego con el código no incluyen dicho mapa como en el pasado, mientras que la edición de colección solo viene con un mapa caricaturizado de Leonida, referente a la serie Macca & Friends en GTA 6.

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El mapa oficial de Leonida en GTA 6 en tamaño completo lo puedes descargar acá junto al póster de la portada oficial de Grand Theft Auto VI. Una versión física doble cara de este póster estará disponible en la Tienda de Rockstar poco después del lanzamiento.

Hoy es el último día para obtener el ‘Pack Vintage Vice City’ y un mes de GTA+ gratis, que ahora incluye bonificaciones de GTA VI para miembros con la compra.

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