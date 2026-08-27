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GTA 6: las filtraciones de GTA 6 podrían haber llegado a su fin, ya que, Cyberleek ha provocado el colapso de su memecoin

Así fue cómo al parecer ha empezado el arco final del enfrentamiento entre Cyberleek y Rockstar Games.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Las filtraciones de Grand Theft Auto 6 podrían haber llegado a su fin tras una maniobra financiera de su máximo responsable. Durante más de una semana, el individuo —o grupo— conocido como Cyberleek a difundido mas de una decena de clips no autorizados de GTA 6. Todos estos con marcas de agua y códigos QR, exigiendo al público comprar la criptomoneda del mismo nombre del grupo. Sin embargo, horas antes de la presentación oficial del juego en Netflix, el filtrador retiró aproximadamente $250,000 dólares en ganancias, provocando el desplome del token y sugiriendo que el goteo de imágenes ha concluido.

¿Qué causó el colapso de la memecoin de Cyberleek, el filtrador de GTA 6?

GTA 6: las filtraciones podrían terminar, ya que, Cyberleek ha provocado el colapso de su memecoin

El colapso de la criptomoneda ocurrió tras la transferencia masiva de fondos realizada en las primeras horas del 27 de agosto por Cyberleek hacia distintas billeteras digitales. Según registros del foro GTAForums documentados por el usuario Vice Cit, la cifra cercana a los $250,000 dólares extraídos no provino de un esquema tradicional de engaño o rug pull, sino del cobro de tarifas de transacción acumuladas durante la semana de especulación.

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Para proyectar seriedad y atraer inversionistas cautos, los creadores «quemaron» su reserva de 270 millones de tokens no vendidos. Esta táctica elevó artificialmente la confianza y el volumen de operaciones, permitiendo que la comisión cobrada en cada transacción generara la suma final. Al retirar esos fondos y distribuirlos mediante plataformas de privacidad como CCE.Cash, el valor comercial de la divisa sufrió un colapso del 86%.

El token, que alcanzó un precio máximo de 0.034 dólares y un valor de mercado de 23.39 millones de dólares, cotiza actualmente por debajo de los 0.005 dólares con una capitalización reducida a 3.23 millones. Mientras los inversionistas intentan deshacerse de los activos devaluados, las autoridades, junto a Rockstar Games y Take-Two, mantienen la búsqueda de los responsables.

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Vía: Kotaku

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