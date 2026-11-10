GTA 6: los gatillos adaptativos y la retroalimentación háptica del DualSense de PS5 cobran un papel fundamental

Un nuevo tráiler presentado por Sony gira en torno a las funciones del DualSense de PS5 en GTA 6 o Grand Theft Auto VI, el nuevo gran lanzamiento de Rockstar Games. Aprovechando las características únicas del control de PlayStation 5, los gatillos adaptativos y la retroalimentación háptica juegan un papel fundamental en la experiencia de juego para causar mayor inmersión. Es posible desactivar dichas funciones en el menú interno de juego pero, ¿por qué alguien querría hacer eso?

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Los gatillos por supuesto marcan un retroceso con el uso de armas, tal como se ha visto en otros juegos, pero también dejan ver su resistencia al levantar pesas, hacer fuerza con otros objetos y particularmente al momento de conducir, pues según el auto es posible acelerar hasta cierto nivel como si de un pedal real se tratase, definiendo así la velocidad del vehículo. Tanto los golpes exteriores como el choque de otros autos o hasta el mínimo bache en la carretera, se siente a través del DualSense.

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A través del altavoz del DualSense podemos escuchar las comunicaciones de radio de la policía, los timbres y los contenidos de las redes sociales del celular de Jason o Lucía. De acuerdo con Rockstar Games, la mejor experiencia de juego para GTA 6 será en PS5. Esto hace parte de una alianza comercial entre Take-Two y Sony para promocionar la sexta entrega de Grand Theft Auto, por encima de la otra única opción que es Xbox Series X/S.

En las consolas de Microsoft incluso será posible jugar a GTA 6 en Xbox One mediante juego en la nube, obteniendo un rendimiento similar al de Xbox Series S, sujeto a las limitaciones técnicas propias del ‘streaming’. Por su parte, PS5 Pro es la única plataforma que admitirá trazado de rayos o ‘ray tracing’, mientras que en todas las plataformas alcanza los 30 fps.