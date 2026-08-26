GTA 6 no se aguanta las ganas de parodiar los ‘remasters’ de The Last of Us, pero el tiro sale por la culata

A poco de la presentación oficial extendida de GTA 6 por parte de Netflix, las filtraciones extraoficiales siguen haciendo de las suyas y es prácticamente imposible dar una vuelta en Twitter/X sin encontrarse con alguna de ellas. Por supuesto, siempre puedes silenciar términos y cuentas pero… si eres un medio informativo, lo que menos puedes/debes hacer es silenciar. Tampoco vamos a soltarte toda la torta para que te la comas, eso es responsabilidad individual, pero si compartir un curioso detalle entre tantos.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Grand Theft Auto 6. Seguir

La saga Grand Theft Auto no es ajena a parodiar otros juegos desde la era 3D, como por ejemplo True Crime, juegos de mundo abierto ubicados en Los Angeles y New York que pintaban como rivales directos de GTA en su época. GTA: San Andreas, al contar con su versión ficticia de la costa oeste norteamericana, no desaprovechó oportunidad para lanzar el dardo con la broma de «True Grime», convirtiendo ‘crimen’ en ‘suciedad’.

Otros juegos como Driv3r respondieron con su propia parodia a Tommy Vercetti de Vice City, mientras Rockstar Games siguió haciendo lo suyo burlándose del protagonista Tanner, de los personajes del mundo abierto londinense The Getaway, y jamás respondiendo a las insinuaciones de Saints Row. Solo la publicidad de Watch_Dogs para dejar Los Santos y visitar Chicago, fue la escaramuza más reciente que motivó a Rockstar a publicar una pauta similar cuando las versiones de GTA V para PS4 y Xbox One salieron al mercado.

Según videos recientes, todo indica que dentro del estado de Leonida hay tiendas de juegos físicos, irónicamente para un juego como GTA 6 que no existirá en formato físico. En una de esas tiendas hay juegos con nombres falsos que referencian a otros del mundo real, entre ellos, uno denominado ‘We Came Together I, II & II – Remasters of the Remakes’. Esta es una clarísima referencia a las remasterizaciones y ‘remake’ con los únicos dos juegos en 11 años de la saga The Last of Us, desarrollada por Naughty Dog.

Sin embargo, estamos hablando de GTA, una franquicia que desde hace 13 años no ve una nueva entrega y cuyo GTA V pasó por tres generaciones en el mismo lapso de tiempo. El chiste a la inversa es incluso más perjudicial para Rockstar Games. Claramente eso no excusa a The Last of Us y el guante le sienta bien, solo que el mensajero no tiene mucha autoridad que digamos desde que su era dorada de lanzamientos culminó en 2013 y –oh casualidad– fue lo bastante estable durante 13 años (2001-2013), mismo tiempo entre GTA V y GTA 6.

En ese mismo lapso, tres GTA en 3D para consolas caseras, dos para PSP, dos en HD y dos portátiles para consolas Nintendo vieron la luz. Sin dejar a un lado el grandioso Bully y claro, su majestad Red Dead Redemption. Así como experimentos raros tipo Beaterator, Rockstar Games Presents Table Tennis, el licenciado The Warriors y el bizarro Manhunt. Además de la codesarrollada trilogía Max Payne. Todo eso en el mismo lapso de 13 años cuando no había GTA Online que primara sobre los demás.