GTA 6 no será afectado por el paro de actores de videojuegos

Tras año y medio de negociaciones, los actores de voz y captura de movimiento de la industria se cansaron de que los grandes estudios no escucharán sus preocupaciones sobre la IA y decidieron comenzar una huelga. En este momento ya no están trabajando en nuevas producciones de videojuegos. Un efecto secundario de esto es que muchos juegos van a tener que ser aplazados, pero el más esperado de todos, GTA 6, no se verá afectado por este paro de actores de los videojuegos.

De acuerdo a la base de datos de SAG-AFTRA, este juego está exento de la huelga aunque la compañía a la que pertenece —la distribuidora Take-Two— es afectada. Aclaran que los actores que sigan trabajando en él no serán amonestados por el sindicato, pero les dice que pueden mostrar solidaridad con el paro no firmando nuevos contratos para el juego.

No es que Rockstar tenga ‘rosca’ con los actores ni que ellos hayan decidido seguir trabajando en el juego a pesar del paro. Tiene que ver con la fecha del inicio de la producción. De acuerdo a Kotaku —que estuvo en contacto con la negociadora del lado de los estudios Audrey Cooling— cualquier juego que ya hubiera comenzado su producción antes de septiembre de 2023 no será afectado por el paro de actores, GTA 6 cumple con esta condición.

Esto seguramente dejará tranquilos a los ‘gamers’ preocupados por un posible aplazamiento de este largamente esperado juego. Sin embargo, lo que de verdad importa es que los actores logren su cometido y consigan protecciones antes la amenaza que la IA supone para sus trabajos.