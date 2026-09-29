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GTA 6 no tendrá su propio «Walt Disney World» en el juego, pero quizás el regreso del estudio cinematográfico parodia

Sin eternas filas a la vista.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Si bien el esperado GTA 6 de Rockstar Games –quienes podrían estar trabajando en un presunto L.A. Noire 2— tiene lugar en el estado ficticio de Leonida basado en Florida, no incluirá una parodia de uno de los lugares más emblemáticos del país, el parque de atracciones Walt Disney World. La existencia de Disney en el mundo de Grand Theft Auto inició en GTA V bajo el nombre del estudio cinematográfico Fred’s Pictures. Su fundador, Fred Quincy, es un personaje mencionado como parte del pasado de Los Santos a inicios del siglo XX, cuando producía películas para niños pero con trasfondos más oscuros. Una misión de Michael nos lleva a descubrir incluso misterios de asesinatos atribuidos a Fred, equivalente a Walt.

En la edición especial de Game Informer cubriendo GTA 6, Jack McPherson, diseñador de contenido en Rockstar North, respondió que no habrá una versión espejo de Walt Disney World en el mapa de Leonida. Sin embargo, McPherson subrayó que GTA 6 ofrecerá «la experiencia completa de Florida» de muchas otras maneras.

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«Tenemos que evaluar constantemente la diversidad de paisajes, pueblos, estructuras, puntos de referencia, vistas, especies vegetales, formaciones rocosas y todo lo demás antes de trabajar con el diseño y la narrativa para seleccionar aquello que mejor funcione y se adapte a las necesidades del juego. Así que, aunque no contemos con esas ubicaciones exactas, ¡todo lo que tenemos está orientado a ofrecer esa experiencia completa de Florida!»

GTA 6 tampoco incluirá SeaWorld ni la emblemática Space Coast de Florida, donde se encuentra la histórica plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral. Teniendo en cuenta que GTA 6 se desarrolla principalmente en Vice City (Miami), ciudad que se encuentra a unas cuatro horas en auto desde Orlando, tiene sentido. Por el mismo motivo que GTA V solo contaba con Los Santos y el Condado Blaine, no una referencia a todo el estado de California.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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