GTA 6 podría traer de vuelta los DLC para un jugador

Los seguidores de Rockstar Games están a la espera de la revelación oficial de GTA 6, así que es normal que los rumores y reportes no cesen hasta entonces. Creer o no creer, depende de cada quien. Además de una protagonista latina y el regreso de Vice City (renovada en HD), un nuevo reporte sugiere que los más tradicionales DLC o contenidos descargables para un jugador podrían reaparecer en GTA 6 tras su gran ausencia en GTA 5.

Este rumor se ha dado a conocer a través de GTAForums. Respondiendo a un comentario sobre la expansión del mundo de juego de GTA 6 en forma progresiva después de su lanzamiento. Según el informante, Rockstar volvería a desarrollar contenido posterior como el que creaban antes del éxito de GTA Online. Exactamente The Lost and Damned y The Ballad of Gay Tony para GTA 4, parte de Episodes from Liberty City.

La promesa incumplida de GTA 5

Es bien sabido que el estudio anunció y trabajó durante un tiempo en un DLC de GTA 5 tras su lanzamiento en 2013 para PS3 y Xbox 360. Sin embargo, el fuerte enfoque en GTA Online –que resultó ser una mina de oro– desechó los planes de contenido original que no estuviese atado al juego en línea.

Para GTA 6, nuevas misiones y ciudades podrían llegar como DLC y todo esto estaría planeado antes de lanzar el juego base. Dicho contenido estaría relacionado con islas que, similar a Cayo Perico y North Yankton en GTA Online, funcionarían como el lugar de nuevas historias y atracos.

Aunque GTA 5 nunca recibió el prometido DLC para un jugador, la historia de Franklin continuó en cierta forma con la expansión gratuita ‘El contrato’ para GTA Online. Acceder a la misma requiere cumplir ciertas condiciones de propiedades y dinero virtual, así que tampoco es tan gratis que digamos.

Vía: Gamespot