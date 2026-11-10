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GTA 6 rompió el récord de Cyberpunk 2077 y se convirtió en el juego con mejor ‘pre venta’ de la historia

Grand Compra Anticipada.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Que el nuevo Grand Theft Auto se va a convertir en uno de los juegos más vendidos de la historia —tal vez el más vendido de la historia— es algo que todos damos por sentado, pero en el camino va a romper unos cuantos récords más. Por ejemplo, GTA 6 ya se puede considerar el juego con más compras anticipadas o ‘pre ventas’ de la historia, rompiendo el récord que tenía Cyberpunk 2077 desde hace casi seis años.

A finales de 2020, cuando el varias veces aplazado juego de CD Projekt Red finalmente se puso a la venta para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, ya había vendido anticipadamente alrededor de ocho millones de copias. Ese número es impresionante pero el del juego de Rockstar lo es aún más. Faltando poco más de una semana para su lanzamiento, las ‘pre ventas’ de GTA 6 ya superaron las 9.69 millones de unidades. Algunos dan por seguro que para el día que finalmente llegue, ya habrá superado las 10 millones.

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Estos datos nos llegaron gracias a la firma de análisis Sensor Tower, que además reveló que esa preventa representa ya 942 millones de dólares en ganancias y que el 75% de las compras fueron en PlayStation, dejando muy atrás a Xbox.

Hay algunas críticas contra la comunidad gamer por recurrir a la pre venta de un juego que solo saldrá en formato digital y que por lo tanto no tendrá problemas de escases, pero hay una razón de peso para ésto. Grand Theft Auto VI tiene un peso de más de 250 GB y los jugadores quieren tener acceso anticipado a la descarga para asegurarse de no tener que esperar mucho para jugarlo cuando tengan acceso en la fecha de lanzamiento.

También es notable que el juego haya alcanzado estos números a pesar de estar disponible solo para dos consolas. Cyberpunk 2077 estaba disponible para cuatro consolas y para PC cuando implementó el récord anterior. También hay que recordar que el lanzamiento de ese juego fue desastrozo y —aunque ya se redimió gracias a actualizaciones de gran calidad— muchos compradores anticipados «devolvieron» el juego debido a su mal estado, sobre todo en las consolas de la generación anterior.

Eso probablemente no va a pasar con GTA 6.

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Grand Theft Auto 6 saldrá para PS5 y Xbox Series X|S el 19 de noviembre de 2026. Llegará eventualmente a PC, pero esta versión aún no tiene fecha de lanzamiento y todavía no se abrirá la compra anticipada de ésta. Pueden conocer detalles sobre el precio del juego en Colombia, México y otros países de la región siguiendo este enlace.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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