GTA 6: todo lo que aprendimos en la presentación extendida de Netflix sobre el juego más esperado de la generación

Después de muchos años de espera, aplazamientos y un par de tráileres, el mundo finalmente pudo ver jugabilidad real de Grand Theft Auto 6 o GTA 6. El juego no ha pasado sin sus respectivas polémicas desde que Rockstar Games anunció que llegaría en PS5 y Xbox Series X/S el 19 de noviembre del 2026 únicamente en formato digital, esto junto a la confirmación por parte de Sony de su aniquilación de los discos ópticos Blu-ray. Posteriormente varias filtraciones dejaron ver el mapa de juego del estado de Leonida, así como novedades en los vehículos de GTA 6 como el uso de gasolina por primera vez en la historia de la saga.
Entre las reportadas zonas nudistas en el juego, así como referencias en forma de parodias a otros juegos reales –como siempre ha sido habitual–, GTA 6 brinda una buena cantidad de mejoras a la clásica fórmula de mundo abierto por la que se ha caracterizado Rockstar Games. Vamos a dar una mirada a todo lo que nos dio a conocer la presentación extendida de Netflix sobre el juego más esperado de la generación actual, que seguramente permanecerá activo por unas unas cuantas más.
- El indicador de salud para Jason y Lucía ahora es una barra rosada ubicada en la parte superior izquierda de la pantalla. Debajo está una barra verde de resistencia y una púrpura de ralentización de puntería, similar al ‘Dead Eye’ de RDR.
- Los interiores, como la casa de Lucía, gozan de un altísimo nivel de detalle, incluyendo productos en la propia nevera de la protagonista.
- Los productos en las tiendas de autoservicio, como por ejemplo las botellas, son también renderizados uno por uno.
- A bordo de los autos, los jugadores pueden cambiar perspectivas entre conductor y disparador.
- El mapa radar se ubica en la parte inferior izquierda de nuevo, pero solo aparece cuando conduces, como un GPS.
- Las estrellas de búsqueda se ubican en la parte superior derecha de la pantalla. La policía puede reconocer vehículo, prenda de vestir y apariencia, los cuales hay que cambiar para perderla efectivamente.
- Por lo menos en los subtítulos en español latino de la presentación en Netflix, los diálogos incluyen palabras como ‘bacano’ y ‘parce’, muy colombianas de por si.
- Se puede participar en carreras al estilo Nascar.
En desarrollo…