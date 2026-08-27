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GTA 6: todo lo que aprendimos en la presentación extendida de Netflix sobre el juego más esperado de la generación

Jason y Lucía hacia el estrellato.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Después de muchos años de espera, aplazamientos y un par de tráileres, el mundo finalmente pudo ver jugabilidad real de Grand Theft Auto 6 o GTA 6. El juego no ha pasado sin sus respectivas polémicas desde que Rockstar Games anunció que llegaría en PS5 y Xbox Series X/S el 19 de noviembre del 2026 únicamente en formato digital, esto junto a la confirmación por parte de Sony de su aniquilación de los discos ópticos Blu-ray. Posteriormente varias filtraciones dejaron ver el mapa de juego del estado de Leonida, así como novedades en los vehículos de GTA 6 como el uso de gasolina por primera vez en la historia de la saga.

Entre las reportadas zonas nudistas en el juego, así como referencias en forma de parodias a otros juegos reales –como siempre ha sido habitual–, GTA 6 brinda una buena cantidad de mejoras a la clásica fórmula de mundo abierto por la que se ha caracterizado Rockstar Games. Vamos a dar una mirada a todo lo que nos dio a conocer la presentación extendida de Netflix sobre el juego más esperado de la generación actual, que seguramente permanecerá activo por unas unas cuantas más.

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  • El indicador de salud para Jason y Lucía ahora es una barra rosada ubicada en la parte superior izquierda de la pantalla. Debajo está una barra verde de resistencia y una púrpura de ralentización de puntería, similar al ‘Dead Eye’ de RDR.
  • Los interiores, como la casa de Lucía, gozan de un altísimo nivel de detalle, incluyendo productos en la propia nevera de la protagonista.
  • Los productos en las tiendas de autoservicio, como por ejemplo las botellas, son también renderizados uno por uno.
  • A bordo de los autos, los jugadores pueden cambiar perspectivas entre conductor y disparador.
  • El mapa radar se ubica en la parte inferior izquierda de nuevo, pero solo aparece cuando conduces, como un GPS.
  • Las estrellas de búsqueda se ubican en la parte superior derecha de la pantalla. La policía puede reconocer vehículo, prenda de vestir y apariencia, los cuales hay que cambiar para perderla efectivamente.
  • Por lo menos en los subtítulos en español latino de la presentación en Netflix, los diálogos incluyen palabras como ‘bacano’ y ‘parce’, muy colombianas de por si.
  • Se puede participar en carreras al estilo Nascar.

En desarrollo…

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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