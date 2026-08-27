GTA 6: todo lo que aprendimos en la presentación extendida de Netflix sobre el juego más esperado de la generación

Después de muchos años de espera, aplazamientos y un par de tráileres, el mundo finalmente pudo ver jugabilidad real de Grand Theft Auto 6 o GTA 6. El juego no ha pasado sin sus respectivas polémicas desde que Rockstar Games anunció que llegaría en PS5 y Xbox Series X/S el 19 de noviembre del 2026 únicamente en formato digital, esto junto a la confirmación por parte de Sony de su aniquilación de los discos ópticos Blu-ray. Posteriormente varias filtraciones dejaron ver el mapa de juego del estado de Leonida, así como novedades en los vehículos de GTA 6 como el uso de gasolina por primera vez en la historia de la saga.

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Entre las reportadas zonas nudistas en el juego, así como referencias en forma de parodias a otros juegos reales –como siempre ha sido habitual–, GTA 6 brinda una buena cantidad de mejoras a la clásica fórmula de mundo abierto por la que se ha caracterizado Rockstar Games. Vamos a dar una mirada a todo lo que nos dio a conocer la presentación extendida de Netflix sobre el juego más esperado de la generación actual, que seguramente permanecerá activo por unas unas cuantas más.

El indicador de salud para Jason y Lucía ahora es una barra rosada ubicada en la parte superior izquierda de la pantalla. Debajo está una barra verde de resistencia y una púrpura de ralentización de puntería, similar al ‘Dead Eye’ de RDR.

Los interiores, como la casa de Lucía, gozan de un altísimo nivel de detalle, incluyendo productos en la propia nevera de la protagonista.

Los productos en las tiendas de autoservicio, como por ejemplo las botellas, son también renderizados uno por uno.

A bordo de los autos, los jugadores pueden cambiar perspectivas entre conductor y disparador.

El mapa radar se ubica en la parte inferior izquierda de nuevo, pero solo aparece cuando conduces, como un GPS.

Las estrellas de búsqueda se ubican en la parte superior derecha de la pantalla. La policía puede reconocer vehículo, prenda de vestir y apariencia, los cuales hay que cambiar para perderla efectivamente.

Por lo menos en los subtítulos en español latino de la presentación en Netflix, los diálogos incluyen palabras como ‘bacano’ y ‘parce’, muy colombianas de por si.

Se puede participar en carreras al estilo Nascar.

En desarrollo…