GTA Online: aduéñate de Los Santos y elige tu bando en el evento Guerras comerciales

Demuestra tu lealtad a las industrias emblemáticas que luchan por conquistar los corazones y las mentes del sur de San Andreas en el evento Guerras comerciales, que se extenderá durante las próximas dos semanas en GTA Online. Esta guerra territorial de marcas se desarrolla a través de una selección de trabajos ocasionales con incentivos, eventos de Modo Libre y carreras patrocinadas de la Serie Circuito Hotring. Ayuda a tus aliados con las entregas y sabotea a tus rivales para demostrar quién es el verdadero dueño de Los Santos.

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Además, las bonificaciones semanales por completar misiones se han reiniciado, lo que significa que puedes reclamar un generoso pago inicial de GTA$ en varios atracos y misiones de GTA Online la primera vez que los completes. Haz que tus patrocinadores se sientan orgullosos intercambiando pintura y calcomanías obligatorias con tus competidores en las carreras de Hotring mientras compites por el cuádruple de GTA$ y RP hasta el 26 de agosto. Acércate a la corona de la Serie Destacada en Legion Square para competir.

Saca el máximo partido a tu Hotring Sabre gratis o añade el Bravado Hotring Hellfire (Sports) y el Karin Hotring Everon (Sports) a tu colección de autos de carreras. Ambos vehículos de serie compatibles con Hotring tienen un 40% de descuento en Southern San Andreas Super Autos.

Completa tres Batallas de Negocios entre el 13 y el 19 de agosto para cumplir el primer Desafío Semanal de Guerras de Marcas y recibe el Chándal Furia Impotente, además de 250000 GTA$. Después, gana tres Carreras entre el 20 y el 26 de agosto para completar el segundo Desafío Semanal y conseguirás el Chándal de Carreras Princesa, junto con 250000 GTA$.