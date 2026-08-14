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GTA Online: aduéñate de Los Santos y elige tu bando en el evento Guerras comerciales

Combates a motor.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Demuestra tu lealtad a las industrias emblemáticas que luchan por conquistar los corazones y las mentes del sur de San Andreas en el evento Guerras comerciales, que se extenderá durante las próximas dos semanas en GTA Online. Esta guerra territorial de marcas se desarrolla a través de una selección de trabajos ocasionales con incentivos, eventos de Modo Libre y carreras patrocinadas de la Serie Circuito Hotring. Ayuda a tus aliados con las entregas y sabotea a tus rivales para demostrar quién es el verdadero dueño de Los Santos.

Además, las bonificaciones semanales por completar misiones se han reiniciado, lo que significa que puedes reclamar un generoso pago inicial de GTA$ en varios atracos y misiones de GTA Online la primera vez que los completes. Haz que tus patrocinadores se sientan orgullosos intercambiando pintura y calcomanías obligatorias con tus competidores en las carreras de Hotring mientras compites por el cuádruple de GTA$ y RP hasta el 26 de agosto. Acércate a la corona de la Serie Destacada en Legion Square para competir.

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Saca el máximo partido a tu Hotring Sabre gratis o añade el Bravado Hotring Hellfire (Sports) y el Karin Hotring Everon (Sports) a tu colección de autos de carreras. Ambos vehículos de serie compatibles con Hotring tienen un 40% de descuento en Southern San Andreas Super Autos.

Completa tres Batallas de Negocios entre el 13 y el 19 de agosto para cumplir el primer Desafío Semanal de Guerras de Marcas y recibe el Chándal Furia Impotente, además de 250000 GTA$. Después, gana tres Carreras entre el 20 y el 26 de agosto para completar el segundo Desafío Semanal y conseguirás el Chándal de Carreras Princesa, junto con 250000 GTA$.

🚗🚓

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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