GTA Online: aduéñate de Los Santos y elige tu bando en el evento Guerras de marcas

Demuestra tu lealtad a las industrias emblemáticas que luchan por conquistar los corazones y las mentes del sur de San Andreas en el evento Guerras de marcas, que se extenderá durante las próximas dos semanas en GTA Online. Esta guerra territorial de marcas se desarrolla a través de una selección de trabajos ocasionales con incentivos, eventos de modo Libre y carreras patrocinadas de la serie del Circuito de Hotring. Ayuda a tus aliados con las entregas y sabotea a tus rivales para demostrar quién es el verdadero dueño de Los Santos.

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Además, las bonificaciones semanales por completar misiones se han reiniciado, lo que significa que puedes reclamar un generoso pago inicial de GTA$ en varios atracos y misiones de GTA Online la primera vez que los completes. Haz que tus patrocinadores se sientan orgullosos intercambiando pintura y calcomanías obligatorias con tus competidores en las carreras de Hotring mientras compites por el cuádruple de GTA$ y RP hasta el 26 de agosto. Acércate al ícono de la serie destacada en Legion Square para participar.

Saca el máximo partido a tu Hotring Sabre gratis o añade el Bravado Hotring Hellfire (deportivo) y el Karin Hotring Everon (deportivo) a tu colección de autos de carreras. Ambos vehículos de serie compatibles con Hotring tienen un 40% de descuento en Southern San Andreas Super Autos.

Completa tres guerras comerciales entre el 13 y el 19 de agosto para cumplir el primer desafío semanal de Guerras de marcas y recibe el conjunto de pants Furia Impotente, además de 250000 GTA$. Después, gana tres Carreras entre el 20 y el 26 de agosto para completar el segundo desafío semanal y conseguirás el conjunto deportivo Princess Racing, junto con 250000 GTA$.

Las pequeñas empresas son el motor de cualquier economía, y la de Los Santos no tiene comparación. Participa en una selección de trabajos ocasionales, como distribuir el periódico en Ruta de reparto, salvar vidas en los trabajos de bombero, mover tarimas en los trabajos de montacargas, transportar productos valiosos en Protección o realizar entregas médicas para QuickiePharm, y consigue recompensas récord del triple de GTA$ y RP en estas actividades secundarias.