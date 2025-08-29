GTA Online: Cayo Perico se llena de un Ataque zombi y solo debes sobrevivir

La isla paradisíaca favorita de GTA 5 en GTA Online acaba de contagiarse de una fiebre fiestera letal. Como si una isla narco no fuera ya lo suficientemente peligrosa, ahora está infestada de zombis, quizás por las drogas o por el clima tropical, pero esta vez son mucho más raros. Lucha y sobrevive a hordas de zombis, entre los que hay conquistadores armados con mosquetes, domadores de panteras con sus salvajes mascotas, grupos de zombis multiplicadores y mucho más en el nuevo Ataque zombi en Cayo Perico. Ábrete paso entre las hordas, llega como puedas al aeródromo y reza por que el avión de evacuación no tarde demasiado.

Recompensas dobles en Ataque zombi en Cayo Perico

Consigue el doble de GTA$ y RP (el cuádruple para miembros de GTA+) en el nuevo modo Ataque zombi en Cayo Perico hasta el 10 de septiembre.



Aprovecha tu arsenal y únete al combate en la Serie de Cayo Perico mediante el teléfono del juego o yendo a la corona de la palmera en Terminal.

Obtén la camiseta Sobreviví a Cayo Perico y más

Incluso los que no sobrevivan a la primera oleada, todos se llevarán la camiseta Sobreviví a Cayo Perico de souvenir por enfrentarse a los muertos vivientes (la recibirás en un plazo de 72 horas después de haber participado).



Los piratas se rigen por un código: sin presa, no hay paga. Consigue el conjunto de bucanero y GTA$ 100,000 en botín por completar las diez oleadas de cualquier supervivencia hasta el 10 de septiembre. Incrementa tus chances al visitar nuestro Discord oficial para crear equipos con otros jugadores.

Consigue ropa aprobada por el Rubio al jugar GTA Online en cualquier momento de esta semana o la siguiente para conseguir la chamarra de tour con pantera.

Doble de GTA$ y RP en paquetes ocultos

Usa el sónar del Kosatka (con un 30% de descuento esta semana) para peinar el fondo marino de Los Santos en busca de los diez paquetes ocultos diarios y vuelve a la superficie con el doble de GTA$ y RP hasta el 3 de septiembre.

Doble de GTA$ y RP en la nueva Serie de combate de la comunidad y carreras de ruedas descubiertas

Destroza a tus rivales en la nueva partida a muerte basada en una placa de circuito, repleta de combate cuerpo a cuerpo y puntos extra por los tiros en la cabeza. Únete a la Serie de combate de la comunidad y échale un ojo a ¢ Circuit Board, de ChiCity1379 (disponible en PS5, Xbox Series X|S, y PC [Enhanced]).



O, si lo prefieres, toma curvas a la perfección y haz paradas en pits impecables para llegar al podio y ganar recompensas dobles en las carreras de ruedas descubiertas, que vuelven esta semana, disponibles en la serie destacada.



Participa en cualquiera de estas opciones desde Legion Square.

Descuento del 30% en mejoras del Kosatka y mucho más

Reúnete con Pavel y bucea bajo las olas con estilo esta semana gracias a las modificaciones estéticas gratuitas y al 30% de descuento en las mejoras del Kosatka estación del sónar y misiles teledirigidos, y también en el helicóptero Sparrow y el sumergible Kraken Avisa, y vehículos de la piscina central hasta el 3 de septiembre.

Descuentos adicionales

Western Company Annihilator furtivo (helicóptero): 30% de descuento

Bote patrullero Kurtz 31 (bote): 30% de descuento

Mammoth Squaddie (camioneta 4×4): 30% de descuento

Dinka Veto moderno (deportivo): 30% de descuento

Dinka Veto clásico (deportivo): 30% de descuento

Buckingham Alpha-Z1 (avión): 30% de descuento

Buckingham Nimbus (avión): 30% de descuento

Camioneta HVY Insurgent (todoterreno): 30% de descuento

Karin Hotring Everon (deportivo): 30% de descuento

Maibatsu Penumbra FF (deportivo): 30% de descuento

Benefactor Schlagen GT (deportivo): 30% de descuento

Gallivanter Baller ST (camioneta 4×4): 30% de descuento

Inventario y descuentos de la camioneta de armamento

El Strickler (30% de descuento solo para PS5, Xbox Series X|S y PC [Enhanced]) | Viuda negra (40% de descuento para miembros de GTA+) | Rifle de servicio | Rifle de francotirador | Pistola de bengalas | Taco de billar | Bombas molotov | Granadas | Gas lacrimógeno

Concesionario Premium Automóviles de Lujo

Vapid Riata (todoterreno) | Declasse Vamos (muscle car) | Dewbauchee Seven-70 (deportivo) | Dewbauchee Rapid GT (deportivo) | Western Zombie Bobber (moto)

Concesionario Luxury Autos

Dinka Jester RR CCLS (deportivo) | Bravado Banshee GTS (deportivo)

En el Club de coches de LS y mucho más…

Coche de pruebas premium (PS5, Xbox X|S y PC [Enhanced]): Declasse Vigero ZX (muscle car)



Vehículo del desafío de regalo: queda entre los cinco primeros en la Serie del Club de coches de LS en cualquier momento de esta semana para ganar el Übermacht Zion clásico (deportivo clásico).



En el circuito de pruebas: Benefactor Feltzer (deportivo) | Coil Voltic (supercoche) | Dewbauchee Rapid GT clásico (deportivo clásico)



Ruleta de la suerte: Willard Eudora (muscle car)