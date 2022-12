GTA Online: celebren navidad encontrando todos los muñecos de nieve, enfrentando al Gooch y homenajeando a Duro de Matar

Las fiestas llegaron a Los Santos. Vamos a celebrar la navidad de 2022 en GTA Online con el evento ‘Sorpresa festiva’ que agrega varias actividades al juego como la búsqueda de muñecos de nieve por todo el mapa, los asaltos del Gooch, el tiroteo en la Plaza Weazel que nos recuerda a Duro de Matar y mucho más.

Dónde están todos los muñecos de nieve en el mapa de GTA Online

La principal actividad de este evento de navidad es la búsqueda de los 25 muñecos de nieve. Podemos detectarlos porque escuchamos una tonada navideña cuando estemos cerca de uno de ellos. A continuación verán un mapa, cortesía de CharlieIntel, con la ubicación de todos los muñecos de nieve.

Destruir uno nos recompensará con algo de GTA$ y RP. Si destruimos todos los 25 muñecos de nieve en el mapa de GTA Online obtendremos las siguientes recompensas:

GTA$125,000 extra

Traje de muñeco de nieve

El Gooch

Si jugamos GTA Online durante la temporada de navidad de 2022, es posible que nos encontremos con el Gooch.

Este personaje ronda las calles de Los Santos e intentará robarnos cuando estemos cerca de él. Si logramos repeler su ataque sorpresa obtendremos las siguientes recompensas:

GTA$

Máscara de El Gooch

Tiroteo en la Plaza Weazel

No importa lo que digan, esa película de Bruce Willis no es una película navideña. Por supuesto, eso no evita que GTA Online le rinda un homenaje a Duro de Matar en el evento de navidad 2022 ‘sorpresa festiva’.

Cuando pasemos por la Plaza Weazel durante el evento ‘Sorpresa festiva’, descubriremos un tiroteo entre helicópteros de la policía y ladrones dentro del edificio. Si nos involucramos y detenemos a los criminales obtendremos las siguientes recompensas.

GTA$

Apariencia festiva para la pistola Mk II

Regalos por iniciar sesión en GTA Online en la semana de navidad y otras sorpresas

Si iniciamos sesión durante la semana de navidad obtendremos varios regalos, incluyendo el Bastón de dulce .

. Podremos ganar el doble de GTA$ completando misiones de laboratorio de drogas.

Obtendremos el triple de GTA$ y RP en partidas de bestia contra slasher.

Obtendremos el doble de GTA$ y RP en las carreras creadas y verificadas por Rockstar.

Todo indica que el evento de navidad ‘Sorpresa festiva’ terminará el miércoles 28 de diciembre de 2022. Es con actividades’ online’ como estas que aguantaremos la espera hasta la llegada de Grand Theft Auto 6

Fuente: Rockstar Newswire