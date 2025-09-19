GTA tendrá una clase de historia en la Universidad de Tennessee, pero es un estudio serio a Estados Unidos, no a los juegos

El profesor de historia Tore Olsson en la Universidad de Tennessee, Estados Unidos, quien en el pasado impartió un curso y publicó el libro Red Dead’s History –basado en Red Dead Redemption 2 y narrado en audiolibro por el propio Arthur Morgan (Roger Clark)–, ahora planea hacer lo mismo con la popular franquicia Grand Theft Auto o GTA y la historia norteamericana. ‘Grand Theft America: Historia de EEUU desde 1980 hasta los videojuegos de GTA‘ será la clase impartida por Olsson en la primavera del 2026.

En entrevista con IGN, Olsson explicó cómo se llevará a cabo el tratamiento de GTA dentro del aula de clases, que no tiene mucho que ver con el estudio a los juegos de Rockstar Games, sino a las últimas cuatro décadas de Estados Unidos y la forma en que han sido representadas en los juegos. Mientras GTA se reconoce como una parodia y sátira de la cultura americana, Olsson admite que la representación está lejos de ser cercana a la realidad. Sin embargo, los mundos abiertos de Liberty City, Vice City y San Andreas brindan el marco perfecto para analizar el ámbito que representan.

El profesor Tore Olsson en la clase de historia sobre Red Dead Redemption 2.

Como la franquicia ya tiene casi 30 años y algunos de los primeros títulos se ambientaron una o dos décadas antes de su fecha de lanzamiento, los juegos capturan una época histórica particular: Estados Unidos desde 1980 hasta la actualidad. Vice City Stories (ambientado en 1984) y Vice City (1986) abarcan la década de los ochenta. San Andreas (1992) y Liberty City Stories (1998) hablan de los años noventa, y los juegos 3, 4 y 5 –pronto 6– ofrecen diferentes instantáneas del siglo XXI. Creo firmemente que los años entre 1980 y la actualidad marcan una era distinta y cohesionada en la historia estadounidense».

45 años de historia digital

Para Olsson, los Estados Unidos de hoy son irreconocibles en comparación con los de los ochenta. En su clase, explorarán cómo cambió todo esto usando el mundo ficticio de los juegos de GTA como ventana para esta exploración.

Encuentro los juegos mucho más interesantes y útiles en clase, cuando su parodia resulta verosímil. Por ejemplo, Los Santos, Liberty City y Vice City albergan puertos de contenedores con mucha actividad –lo que GTA 5 llama «el orificio del capitalismo estadounidense»–, que a menudo se ubican cerca de distritos manufactureros deteriorados. Esto es totalmente cierto: posiblemente ninguna tecnología transformó más a los Estados Unidos después de 1980 que el contenedor marítimo, que facilitó la externalización global de la industria estadounidense».

De los juegos en la era 3D y HD, sin embargo, Olsson ve en GTA: San Andreas una mayor fuente de interés para enseñar la historia real.

He invertido más horas de las que me gustaría admitir en estos juegos, estoy deseando usar sus tramas y personajes para enseñar importantes temas históricos. Quizás lo que más me entusiasma es usar San Andreas, ambientado principalmente en un Los Angeles ficticio de 1992 […] Probablemente para muchos sea obvio que este drama es una alusión a los disturbios de Los Angeles en abril y mayo de 1992, uno de los puntos de inflexión más significativos en la historia contemporánea de Estados Unidos, pero también uno que suele ser malinterpretado. Explicar los orígenes y el significado de esta violenta convulsión es un objetivo clave de mi clase».

Olsson no justifica la falta de seriedad de GTA, cuyo humor cínico, irreverente y crudo a veces considera divertido, pero a menudo no. Evitar la sátira más desagradable de los juegos es su objetivo. En cambio, enfatizará los elementos que más evocan grandes paradojas sociales, culturales y políticas, que abundan. El académico asegura que desde el primer día se esforzará por demostrar que es una clase universitaria seria para abordar temas importantes y difíciles, siempre con sensibilidad y respeto.