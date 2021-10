Es verdad que la mayoría de jugadores hubiéramos preferido noticias sobre GTA VI que el anuncio de versiones mejoradas de la trilogía formada por Grand Theft Auto III, Vice City y San Andreas. Pero no podemos negar que el tráiler de GTA: The Trilogy – The Definitive Edition nos convenció con el impresionante lavado de cara que le da a los gráficos, también conocimos su fecha de lanzamiento.

En el tráiler que acompaña a esta nota podemos ver las mejoras a nivel de gráficos y modelos de personajes en GTA: The Trilogy – The Definitive Edition. Nos alegra ver que no optaron por recrearlos en un estilo ultrarealista, sino que mantienen algo del tono caricaturesco tan representativo de la era PS2.

Pero estas no son las únicas mejoras que tendrán estos títulos. Rockstar Games confirmó que tendrán sistemas de control actualizados y cambios en el minimapa para hacer más fácil la navegación. También incluirán Logros/Trofeos y serán compatible con el giroscopio y la pantalla táctil de Nintendo Switch para apuntar y controlar los menús.

Otro detalle interesante que revelaron es que estos juegos fueron recreados en el motor Unreal por el estudio Grove Street Games. Ellos son los responsables de adaptar otros juegos de Rockstar Games a plataformas móviles.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de GTA: The Trilogy – The Definitive Edition?

Este título será lanzado el 11 de noviembre de 2021 para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch y PC.

Por si fuera poco, la versión mejorada de GTA: San Andreas llegará a Xbox Game Pass el día del lanzamiento. La de GTA III se unirá a PS Now el 7 de diciembre.

Fuente: Rockstar Games