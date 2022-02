Uno de los títulos más nombrados en las listas de ‘peores videojuegos de 2021’ fue GTA: The Trilogy – The Definitive Edition y razones no le faltaban para no ser un éxito con la crítica. La remasterización de la trilogía de Grand Theft Auto estaba llena de ‘bugs’, los nuevos diseños de personajes lucían horribles y habían problemas técnicos por doquier.

A pesar de eso, GTA: The Trilogy – The Definitive Edition fue un éxito masivo de ventas.

Durante el más reciente reporte financiero de Take-Two Interactive, los ejecutivos de Rockstar Games revelaron que el juego no solo superó sus expectativas de ventas, sino que fue la principal fuente de ganancias durante el último trimestre de 2021.

Rockstar no reveló cuántas copias de GTA: The Trilogy – The Definitive Edition vendieron para considerarlo un éxito de ventas. Algunos analistas, basados en las ventas totales de la franquicia, calculan que pudieron ser hasta 10 millones de copias. Un número realmente impresionante.

No olvidemos que las críticas hacia este título fueron tan negativas y tenía tantos problemas que tuvo que ser retirado temporalmente de algunas tiendas y ofrecer disculpas públicas. Parece que nada de eso afectó a la mayoría de ‘gamers’, que simplemente querían revivir estas aventuras clásicas.

Durante el reporte también revelaron que la saga GTA ha vendido un total de 370 millones de copias a lo largo de su historia. 160 millones pertenecen a GTA V.

Via: Video Games Chronicle

Fuente: reporte financiero de Take Two Interactive