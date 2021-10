Guardians of the Galaxy (juego), estos son los requisitos para PC

Faltando una semana para el lanzamiento de Marvel’s Guardians of the Galaxy, los usuarios de PC finalmente saben las especificaciones del próximo juego de Eidos Montréal. No obstante, han descubierto que este título será un tanto exigente en lo que respecta a almacenamiento y gráficas. A continuación, podrán ver si su PC tiene lo necesario.

¿Cuáles son las especificaciones para PC del juego Marvel’s Guardians of the Galaxy?

Requisitos mínimos para PC del juego Marvel’s Guardians of the Galaxy

SO: Windows 10 64 bit Build 1803

Windows 10 64 bit Build 1803 Procesador: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4460

AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4460 Memoria: 8 GB de RAM

8 GB de RAM Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570

NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570 DirectX: Versión 12

Versión 12 Almacenamiento: 150 GB de espacio disponible

Requisitos recomendados para PC del juego Marvel’s Guardians of the Galaxy

SO: Windows 10 64 bit Build 1803

Windows 10 64 bit Build 1803 Procesador: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790

AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790 Memoria: 16 GB de RAM

16 GB de RAM Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 590

NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 590 DirectX: Versión 12

Versión 12 Almacenamiento: 150 GB de espacio disponible

¿Cómo sería la jugabilidad?

Los jugadores siempre estarán en control de Star Lord, que podrá volar y utilizar sus pistolas. No obstante, también podrán dar ordenes a los demás Guardianes de la Galaxia para realizar combos y técnicas conjuntas. Aquellos que hayan jugado Final Fantasy XV —antes del parche que hizo jugables a los demás miembros de la ‘party’, claro está— se harán una idea.

Por supuesto, los combates no serán todo en Marvel’s Guardians of the Galaxy. También habrá elementos RPG en la forma de múltiples decisiones a lo largo de campaña. Estas influirán en el desarrollo de la historia y la relación de Peter con los demás Guardianes de la Galaxia.

El juego Marvel’s Guardians of the Galaxy llegará a PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC (vía Steam y Epic Games Store) el próximo 26 de octubre. El título también estará disponible en Nintendo Switch a través de la nube en ciertas regiones.

Fuente: Steam