Guía Astro Bot – Mundo 2: todos los robots perdidos, warps y rompecabezas en Sistema Tentacular

Ya les enseñamos a conseguir todos los robots y piezas del rompecabezas en la galaxia regida por un gorila gigante, ahora vamos a ver qué sigue. En esta guía les diremos dónde están los robots, piezas de rompecabezas, secretos y warps del Sistema Tentacular, el segundo mundo del genial juego para PlayStation 5 Astro Bot.

Pueden leer nuestra reseña de este excelente juego aquí.

Cueva Pinza Pirata

Robots

Robot #1

Tras el comienzo del nivel giramos hacia esta concha. En su interior está el robot.

Robot #2

Escalando por la derecha de la gran puerta del primer área. Podemos ver el robot atado a una palmera al fondo.

Robot #3

Golpeamos este interruptor con el poder del mono para abrir un camino hacia arriba. Abrimos el cofre y vemos que otro de los robots perdidos del primer nivel de esta guía del Sistema Tentacular de Astro Bot espera en su interior.

Robot #4 – Yorda (Ico)

La encontramos sobre un puente de cristal en el camino hacia el ‘checkpoint’. Debemos romper los cristales a su alrededor usando el láser (o un golpe bien dado) para que caiga abajo y poder rescatarla.

Robot #5

Tras la caída después de rescatar a yorda tomamos la roca y la arrojamos contra la pared de la segunda imagen. Esto abrirá la entrada a una caverna en la que se encuentra otro robot.

Robot #6 – Ico (Ico)

Desde el barco, activamos el interruptor de la primera foto para abrir un camino hacia la otro mitad del barco. Allí se encuentra el robot del protagonista de Ico atado a un árbol.

Robot #7

Mientras subimos la montaña llegaremos a este ‘checkpoint’ con un barril al lado. Halamos sus cables para liberar otro robot.

Piezas del rompecabezas

1 – Mientras volamos en el DualSense al comienzo del nivel pasa un pájaro volando con la pieza. Solo tenemos que tocarlo.

2 – Abrimos esta ostra y arrojamos una de las rocas contra la pared de la derecha. Eso activará una pared escalable hacia la segunda ficha del rompecabezas de esta guía del primer nivel del Sistema Tentacular de Astro Bot.

3 – Al llegar a este ‘checkpoint’, saltamos hacia donde se encuentra la gran roca. La tomamos y la arrojamos contra la pared para que aparezca otra pieza del rompecabezas.

Warp

El warp de la Cueva Pinza Pirata en Astro Bot se puede encontrar después de derrotar al jefe del nivel. En lugar de activar la meta, nos devolvemos y veremos que su pinza abrió camino hacia un área secreta. La activamos y encontraremos una meta alternativa que abre camino a la galaxia olvidada.

Pequeña sorpresa

Robots

Robot #1

Cuando obtenemos el poder del ratoncito nos dirigimos hacia este árbol, cambiamos de tamaño y usamos los hongos para saltar al interior de la jaula. Una vez adentro nos volvemos grandes otra vez para liberar el robot.

Robot #2

Abrimos este acceso, cambiamos de tamaño y pasamos entre las manzanas para entrar en la habitación en la que hay un robot perdido atrapado en una telaraña. Tenemos que romper una pared para llegar a él.

Robot #3

Cuando estemos dentro de la casa, nos volvemos pequeños y usamos este pequeño pliegue de las cobijas para quedarnos bajo ellas. Cambiamos de tamaño otra vez y aparecerá el robot.

Robot #4

Después de salir de la casa, abrimos esta pequeña puerta para que salga.

Robot #5 – El Príncipe (Katamari Damacy)

Tras subir al segundo nivel del edificio usando las ramas del árbol, devolvemos la mirada y observaremos que uno de los robots perdidos de esta guía de Astro Bot es cierto miembro de la realeza del cosmos.

Robot #6

En segundo nivel del edificio, en lugar de seguir el camino principal, subimos al jardín donde hay una rana. La activamos para que comience a disparar burbujas y nos volvemos pequeños para montar una hasta el siguiente robot perdido.

Robot #7 – Quill (Moss)

En un borde de la torre del reloj.

Piezas del rompecabezas

1 – El tronco en el que encontramos el ‘stand’ para la foto al comienzo del nivel tiene unos cables detrás. Si los halamos abriremos una entrada oculta. Cambiamos de tamaño para entrar y tomar la primer pieza del rompecabezas de este nivel.

2 – En la casa, cambiamos de tamaño y usamos la decoración de la pared para hacer un camino hasta el interior del aire acondicionado, donde hay otra ficha.

3 – En la torre del reloj, usamos la manecilla del segundero para que nos lleve hasta la última ficha de este nivel.

Warp

En segundo nivel del edificio, en lugar de seguir el camino principal, subimos al jardín donde hay una rana. La activamos para que comience a disparar burbujas y nos volvemos pequeños para montar una hasta el siguiente robot perdido #6… pero en vez de rescatarlo seguimos más hacia arriba.

Sobre las ramas del árbol que sostiene la jaula del robot encontramos el warp.

A mover el tronco

Robots

Robot #1

Si rodeamos el árbol lo encontraremos montando en un venado.

Robot #2 – Deacon St. John (Days Gone)

Encontraremos al protagonista de un decepcionante juego de PS4 sobre un hongo en los alrededores del árbol gigante.

Robot #3

Cuando salimos del árbol y llegamos a esta sección, usamos la habilidad especial para crear un camino hacia el nido del pájaro. Rompemos el huevo y rescataremos a otro de los robots perdidos de Astro Bot.

Robot #4

Cuando volvemos a entrar al árbol, usamos la habilidad del nivel para subir hasta el hongo que se ve en la imagen. Halamos la cuerda y liberaremos otro de los robots.

Robot #5

Cuando seguimos la salida del árbol y tocamos este checkpoint, avanzamos hasta la plataforma con el enemigo y luego usamos la habilidad del nivel para subirnos hacia la plataforma de la izquierda, donde nos espera otro robot.

Robot #6 – Kena (Kena: Bridge of Spirits)

Cuando lleguemos a este punto, ignoramos el camino principal que va a la derecha y usamos la habilidad para seguir hacia la izquierda.

Al final del camino, halamos unos cables y haremos aparecer unos bloques. Usamos la vibración del control para descubrir cuál es el correcto y lo empujamos para revelar una cueva.

Robot #7

Desde el punto en el que caen las nueces, usamos la habilidad de rebotar en la miel para llegar hasta donde está escondido otro robot.

Piezas del rompecabezas

1 – Lo podemos recoger mientras volamos en el control al comienzo del nivel.

2 – A la derecha del árbol encontramos una pelota de golf. Debemos golpearla de modo que hagamos un ‘hoyo en uno’ para que aparezca la otra pieza del rompecabezas.

3 – Al llegar a esta parte, derrotamos a la flor usando la miel como trampolín y absorbemos el contenido del piso para poder tomar otra de las piezas.

Retrocaos 2 (nivel secreto)

¿Cómo encontrar este nivel secreto?

Hay ocasiones en que un meteoro cruzará la parte izquierda del Sistema Tentacular. Tenemos que chocarnos contra él para que aparezca el primero de los niveles secretos de esta guía de robots perdidos y piezas del rompecabezas de Astro Bot

Robots

Robot #1 – Ken (Street Fighter)

Al superar este desafío de combate rescataremos otro robot.

El triángulo perdido (nivel secreto)

¿Cómo encontrar este nivel secreto?

Hay ocasiones en que un meteoro cruzará la parte izquierda del Sistema Tentacular. Tenemos que chocarnos contra él para que aparezca el primero de los niveles secretos de esta guía de robots perdidos y piezas del rompecabezas de Astro Bot

Al superar este nivel aparecerán cuatro niveles más desperdigados por el mapa.

Calabacera

Robot #1 – Claire Redfield (Resident Evil 2)

Al llegar al final de este nivel rescataremos a la valiente hermana de Chris Redfield.

Frágil Frenesí

Robot #1 – Aegis (Persona 4)

Al llegar al final de este nivel rescataremos otro robot perdido.

Batalla de acero

Robot #1 – Leon Kennedy (Resident Evil 2)

El otro personaje de Resident Evil 2 se esconde en este nivel.

Armadillo rodante

Robot #1 – Teddie (Persona 4)

Lograremos rescatar a este robot si logramos llegar al final de este corto pero difícil nivel secreto.

Derrumbe caótico 2 (nivel secreto)

¿Cómo encontrar este nivel secreto?

En un momento aparecerá un arco de pequeños puntos en la parte de arriba del Sistema Tentacular. Tenemos que romperlos todos en el tiempo límite para que aparezca otro de los niveles secretos de esta guía de robots perdidos y piezas del rompecabezas de Astro Bot

Robots

Robot #1 – BB (Everybody’s Golf)

Debemos usar el láser para romper el piso alrededor de los enemigos y causar que caigan.

Exploración profunda

Robots

Robot #1 – Ellie Williams (The Last of Us)

Esta tocando la guitarra a la izquierda de la enorme puerta dorada en la primera área del nivel.

Robot #2

Al llegar a este checkpoint seguimos el camino de la izquierda. Subimos hasta donde está este hongo y lo golpeamos de modo que haga caer al robot.

Robot #3

Cuando lleguemos a este punto, esperamos que el hongo levante el brazo izquierdo en el que tiene prisionero a un robot y lo golpeamos para liberarlo.

Robot #4 – Joel Miller (The Last of Us)

Al llegar a este checkpoint, buscamos las plataformas con cactus que podemos usar para seguir el camino de la izquierda. Al final debemos golpear el cactus gordo para que explote y podamos liberar a este problemático papá.

Robot #5

Cuando llegamos a este trampolín, rompemos el vidrio inferior y entramos a la cavidad para encontrar otros de los robots de esta guía de ‘Sistema tentacular’, el Mundo 2 de Astro Bot.

Robot #6 – Infectado (The Last of Us)

Justo después del checkpoint seguimos el pasillo de la izquierda por donde se ven los hongos naranjas. Derrotamos a un gusano y podemos rescatar al robot.

Robot #7

El el camino principal, tras ser devorados por el gusano gigante.

Piezas del rompecabezas

1 – Rompiendo el cúmulo de cristales que se encuentra al lado de este checkpoint.

2 – Al llegar al área en que tenemos que llenar esta parte de agua (cerca al robot #6), nos metemos a nada y lo encontramos bajo los hongos.

3 – En el camino principal cuando somos devorados por el gusano gigante.

Wako Tako (Nivel de jefe)

Robots #1 y #2 – Kratos y Atreus (God of War)

Los dos robots perdidos de este nivel se encuentran al derrotar al jefe del mundo 2 ‘Sistema tentacular’.

Ragnabot

Solo podemos acceder a este nivel tras derrotar al jefe Wako Tako.

Robots

Robot #1 – Angrboda (God of War)

Al llegar a esta área, buscamos una pequeña brecha que cruzamos para encontrar a Angrboda jugando videojuegos.

Robot #2 – Thrúd (God of War)

Derrotamos al enemigo que se encuentra al lado del enemigo gigante para activar un trampolín, nos subimos al casco y podemos alcanzar este personaje.

Robot #3 – Freya (God of War)

Tras cruzar el checkpoint, podemos ver la tortuga gigante con el árbol el su caparazón. La volteamos para encontrar otro de los robots perdidos.

Robot #4 – Thor (God of War)

A la izquierda del anterior robot podemos ignorar el camino principal y dejarnos caer hacia el lago helado. Soplamos en el cuerno (literalmente soplamos en el control) para que salga Jörmungandr con Thor sobre su cabeza. Usamos los pilares de los lados para alcanzarlo.

Robot #5 – Mimir (God of War)

En lugar de seguir el camino principal, rompemos el bloque de hielo que se ve en la primera foto para hacer aparecer un trampolín y romper el cristal para cruzar al otro lado.

En el bosque del otro lado, arrojamos el hacha contra el cuervo de Odín para que suelte la cabeza del robot.

Robot #6 – Brok (God of War)

Debemos disparar contra los puntos que sostienen el puente que está al lado de los muñecos de nieve de Kratos y Atreus para que aparezcan unos enemigos, los derrotamos y alcanzamos a otros de los robots perdidos de esta guía de ‘Sistema Tentacular’, el mundo 2 de Astro Bot.

Robot #7 – Sindri (God of War)

En este punto arrojamos el hacha contra el enemigo para congelarnos, subirnos en él y alcanzar el cofre dentro el que se esconde otro robot.

Piezas del Rompecabezas

1 – Dentro del cofre que se encuentra al lado del enemigo gigante.

2 – En lugar de seguir el camino principal, rompemos el bloque de hielo que se ve en la primera foto para hacer aparecer un trampolín y romper el cristal para cruzar al otro lado.

En el bosque del otro lado, tras liberar la cabeza de Mimir, podemos buscar la pieza del rompecabezas detrás del árbol.

3 – Antes de continuar por el camino principal usando este trampolín en el martillo gigante, nos dejamos caer, usamos un ataque giratorio en la flor y arrojamos el hacha al mecanimos para tomar la pieza del rompecabezas.

De regreso al lugar del aterrizaje

si regresamos al lugar del aterrizaje tras seguir esta guía para recolectar todos los robots perdidos y piezas del rompecabezas del mundo 2 ‘Sistema tentacular’ de Astro Bot.

Robots

Tras superar el mundo 2 y si tenemos al menos 60 robots, podemos abrirnos camino hacia una nueva área arrojando este enemigo contra el tempo y luego colgándonos de nuestros amigos.

Robot #9

Tras entrar a esta área, giramos a la izquierda y lo veremos siendo atacado por pulpos.

Robot #10

Al fondo del nivel por el lado derecho del nivel.

Robots #11, #13, #14 y #15

En el extremo de esta área hay una jaula con cuatro robots. Podemos abrirla con 60 aliados.

Robot #16

Si nos paramos donde estaba la jaula con los cuatro robots, veremos que abajo hay otro robot en apuros. Nos arrojamos para liberarlo.

Robot especial – Shiba inu (Humanity)

Primero, nos subimos a esta plataforma y llamamos 60 robots para que levanten las plataformas hacia la jaula del fondo.

Una vez sobre la jaula, llamamos 50 robots para que rompan el techo y podamos acceder a este personaje.

Robot especial – Mr. Mosquito (Mr. Mosquito)

En este punto ya debemos tener 80 Robots. Volvemos al punto en el que estaba la tortuga gigante con la pieza del rompecabezas. Llamamos los 80 aliados y activamos el molino para que aparezca un huevo abajo con otro personaje especial.

Robot especial – Gato (Stray)

Si ya tenemos 100 robots, podemos activar halar los cables que se encuentran al lado de la entrada de esta área. Esto activará una fuente y podemos subir a la plataforma donde está el robot especial.

Piezas del rompecabezas

8 – con 40 robots podemos sacar esta tortuga de la arena junto a una pieza del rompecabezas.

Esperamos que esta guía de ‘Sistema tentacular’, el mundo 2 de Astro Bot les haya ayudado a conseguir todos los robots perdidos, warps y piezas del rompecabezas.