Guía Astro Bot – Mundo 1: todos los robots perdidos, rompecabezas y warps en Nebulosa Gorilosa

No importa si llegamos al final de una fase, no vamos a llegar muy lejos si no ayudamos a nuestros compañeros extraviados. En esta guía de Astro Bot vamos a decirles cómo encontrar todas las piezas de rompecabezas y rescatar a todos los robots en los niveles del primer mundo del juego: la Nebulosa Gorilosa.

Lean nuestra reseña de este excelente juego.

Jardín Celestial

Robots

Robot #1:

En las escaleras de piedra cerca del comienzo del nivel.

Robot #2

Abrazado a una roca al lado derecho del camino. Cerca a las flores.

Robot #3 – Ratchet (Ratchet and Clank)

Subimos hasta el punto en que se encuentra amarrado a un árbol y lo liberamos de un golpe. Está en el camino principal.

Robot #4

Nadando de último en la línea de tortugas de la piscina, cerca al pato inflable.

Robot #5 – Rivet (Ratchet and Clank)

En el fondo de la piscina podemos entrar a un campo de fuerza y usar el ataque giratorio entrar a un área de bonus. Allí bajamos la cremallera del acuario para liberar a Rivet.

Robot #6

En el campo de fuerza que está en el fondo del enorme tubo del agua.

Robot #7

Justo antes de la esfera de agua que tenemos que romper para avanzar hay un robot atrapado dentro de una maceta de flores.

Piezas del Rompecabezas

1 – Después de este ‘checkpoint’, subiendo por unas escaleras en el camino principal. Debemos halar unos cables para que aparezca.

2 – Hay un flamenco sobrevolando la piscina. Debemos usar el poder de flotar de modo que tocamos la pieza cuando pase sobre nosotros.

3 – Sobre un robot mantarraya mientras avanzamos por el gran tubo de agua.

Cañón Helado

Robots

Robot #1 – Solid Snake (Metal Gear Solid)

Escondido entre los dulces que rodean un árbol en la primera zona del nivel.

Robot #2

Cerca al árbol en que está Solid Snake hay unas escaleras hacia abajo. Bajamos y seguimos el camino hasta encontrar otro de los robots perdidos de esta guía de Astro Bot haciendo un muñeco de nieve.

Robot #3 – Psycho Mantis (Metal Gear Solid)

Se encuentra sobrevolando un ovni, en la zona cubierta de helado. Debemos golpear al enemigo para que se voltée. Así servirá de trampolín y podemos usarlo para alcanzar al legendario miembro de FOX-HOUND.

Robot #4

En la zona de patinaje debemos empujar a uno de los enemigos contra el hielo que se ve en la primera imagen. Luego lo usamos como trampolín para llegar a la plataforma de arriba y rescatamos al robot.

Robot #5 – Grey Fox (Metal Gear Solid)

Para encontrar al Ninja Misterioso de Metal Gear Solid tenemos que acercarnos al borde de la misma zona de patinaje. Nos dejamos caer para hacer un ataque cargado sobre la entrada al área de bonus. Una vez adentro, debemos golpear al enemigo de modo que rompa los cristales de hielo y así alcanzar a nuestro objetivo.

Robot #6

En la zona en la que luchamos con este cerdo que tenemos que arrojar, hay un área secreta entre los dulces. Usamos el ataque cargado o giratorio para abrir la puerta en el punto que muestra la segunda imagen.

Así llegamos a un área subterránea. Tenemos que golpear el enemigo de modo que se voltee y nos sirva de trampolín para alcanzarlo.

Robot #7

Camino a la salida del nivel, después de destruir el hielo arrojando al cerdo. Aparece al lado del trampolín.

Piezas del Rompecabezas

1 – Escondida dentro del muñeco de nieve que se ve en la foto, cerca del inicio del nivel. Tenemos que halar unos cables para que aparezca.

3 – Sobre la torre que tiene una escultura de hielo de una foca con el warp. Es la misma área en la que tenemos que derrotar el platillo volador que carga a Psycho Mantis.

2 – Sobrevolando la pista de patinaje. Debemos hacer voltear uno de los enemigos y usarlo como trampolín para alcanzarla.

Warp

El primero de los warps del primer mundo (Nebulosa Gorilosa) de esta guía de robots perdidos y piezas del rompecabezas de Astro Bot está en la zona en que derrotamos el platillo volador. Está debajo de la foca donde también hay una pieza del rompecabezas, pero para abrir camino tenemos que romperla.

Avanzamos un poco hasta donde está el cerdo que debemos arrojar contra el hielo para abrir camino. Una vez hagamos eso. Saldrá otro cerdo que podemos arrojar a la escultura de la morsa. Una vez destruida, volvemos a subir a su torre y usamos un ataque giratorio para llegar al warp.

Estrella rodante Sol (nivel secreto)

¿Cómo encontrar este nivel secreto?

Hay ocasiones en que un meteoro cruzará la pantalla de la Nebulosa Gorilosa. Tenemos que chocarnos contra él para que aparezca el primero de los niveles secretos de esta guía de robots perdidos y piezas del rompecabezas de Astro Bot

Robots

Robot #1 – Toro Inoue (mascota de PlayStation en Japón)

Solo tenemos que llegar al final del nivel y golpear el platillo volador para liberarlo.

Sendero Azte-K

Robots

Robot #1

Al comienzo del nivel debemos hacer voltear este enemigo en el punto indicado. Lo usamos como trampolín pata subir a la pequeña montaña y así alcanzar al primero de los robots perdidos de este nivel de la Nebulosa Gorilosa en Astro Bot.

Robot #2

Tras obtener los guantes de rana, nos dejamos caer en el punto que indica la imagen y abrimos la puerta para liberar a un robot amante de las nueces.

Robot #3 – Crash Bandicoot (Crash Bandicoot)

Para sumar el icónico marsupial giratorio a nuestra colección tenemos que llegar a este checkpoint, pero en lugar de seguir el camino principal vamos a la derecha por donde está el enemigo amarillo, rompemos el cajón lleno de frutas wumpa y lo encontramos.

Robot #4

Al llegar a este punto, en lugar de golpear la puerta roja, vamos a la derecha para romper la puerta de metal amarillo y así encontrar otro robot.

Robot #5

Usamos este trampolín para subir a la plataforma que tiene un árbol con ramas en curiosas formas geométricas. Lo golpeamos y hacemos caer otro de los robots perdidos de Astro Bot.

Robot #6

Al llegar a este ‘checkpoint’, usamos los guantes en la «boca» de la plataforma con rostro de simio para sacar otro de los robots perdidos.

Robot #7 – Jax (Jax & Daxter)

Antes de llegar al final del nivel, usamos los guantes en la «boca» de esta pared para abrir el acceso a un área secreta.

Encontraremos a Jax al final de este área.

Piezas de rompecabezas

1 – Al llegar a esta pequeña piscina llena de musgo golpeamos la boca de la roca con forma de simio y causamos que se llene de agua, lo que hará aparecer una de las piezas de rompecabezas de este nivel de esta guía de la Nebulosa Gorilosa de Astro Bot para PS5.

2 – Al llegar a este punto, giramos hacia la derecha en lugar de seguir el camino principal y golpeamos la pared con los guantes de rana para hacer aparecer un trampolín. Lo usamos para alcanzar la plataforma donde hay otra pieza del rompecabezas.

3 – En la pared justo antes de llegar a este ‘checkpoint’.

Warp

Al llegar a esta parte, usamos el enemigo como trampolín para apagar todas las cuatro antorchas de la pared. Al hacerlo, se abrirá un camino secreto al warp.

Retrocaos 1 (nivel secreto)

¿Cómo encontrar este nivel secreto?

Cuando aparezca un círculo de rocas en la Nebulosa Gorilosa, tenemos que chocar contra todas en un tiempo límite para que aparezca otro nivel secreto de esta guía de robots perdidos y piezas del rompecabezas de Astro Bot

Robots

Robot #1 – Ryu (Street Fighter)

Encontramos al guerrero solitario tras superar exitosamente el reto de combate de este nivel.

Turbanización

Robots

Robot #1

Antes del primer ‘checkpoint’ lo vemos trabajando en una de las estructuras. Solo tenemos que golpearlo.

Robot #2

Poco después del primer ‘checkpoint’ y el piso de cristal con monedas encontramos un cúmulo de cemento con un contenedor encima. Halamos la cuerda para liberar el segundo de los robots perdidos de este nivel de Astro Bot.

Robot #3

En la zona del grafiti nos subimos a estas plataformas usando el poder del impulso aéreo. Damos la vuelta a todo el recorrido y podemos alcanzar otro robot.

Robot #4

Tras avanzar un poco más en el nivel seguiremos a un platillo volador que tiene secuestrado a otro robot. Lo seguimos hasta esta área en la que podemos derrotarlo.

Robot #5 – Parappa (PaRappa The Rapper)

Al llega a esta parte, activamos los dispensadores de pintura de modo que la plataforma baje hacia la derecha. Nos subimos y nos dejamos resbalar hasta la puerta del área secreta

Luego usamos el cañón de pintura para descubrir los lugares en los que hay plataformas invisibles y las usamos hasta llegar a este inspirado artista urbano.

Robot #6

En este punto giramos hacia la derecha nos arrojamos con el impulso aéreo hacia el trampolín que nos permite alcanzar otro de los robots perdidos.

Robot #7 – Lammy (UnJammer Lammy)

Desde el edificio en construcción en el que enfrentamos a los enemigos rosa, seguimos el camino de la derecha por el piso de cristal y llegamos al área en que tenemos que liberar a Lammy de unos enemigos eléctricos.

Piezas de rompecabezas

1 – Lo encontramos antes de empezar el nivel propiamiente. Debemos maniobrar la nave hacia el lado izquierdo de la pantalla para tomarla antes de dejarla atrás.

2 – Al llegar a la zona con el grafiti, sacamos el imán y atraemos todas las latas de pintura. Arrojamos la bola de metal hacia la grúa que está en el lado derecho de esta zona y la hacemos girar para poder alcanzar la pieza del rompecabezas con un ‘impulso aéreo’.

3 – En el mismo edificio en construcción con ‘checkpoint’ en el que encontramos unos enemigos rosas y del que seguimos el camino hacia el robot de Lammy, nos dejamos caer como se ve en la primera foto. Halamos los cables y luego caminamos en las baldosas verdes. Detectamos en cuál vibra el control cuando pasamos sobre ella y saltamos allí para que aparezca la pieza.

Derrumbe caótico (nivel secreto)

¿Cómo encontrar este nivel secreto?

En el lado superior derecho de la Nebulosa Gorilosa puede aparecer un meteoro cruzando la pantalla., tenemos que chocar contra él para que aparezca este nivel secreto en el mapa de la Nebulosa Gorilosa de esta guía de robots perdidos y piezas del rompecabezas de Astro Bot

Robots

Robot #1 – Jugador de beisbol (MLB The Show)

Debemos derrotar a los enemigos usando el láser del doble salto sin caer de la plataforma. El problema es que el láser también destruye el piso.

Mighty Chewy (nivel del jefe)

Robots

Robot #1 – Spike (Ape Escape)

Lo liberamos al derrotar al jefe.

Monos y más monos

Este nivel se desbloquea tras derrotar al jefe de la Nebulosa Gorilosa.

Robots

Al comenzar este nivel, Spike nos dará su radar de monos y su red. Podemos usar estas herramientas con LT y RT respectivamente para detectar y atrapar a los 10 robots perdidos del nivel.

Robot #1 – Simio (Ape Escape)

Alrededor del jardín de flores al comienzo del nivel.

Robot #2 – Simio (Ape Escape)

Sobre la canasta de bananos frente a la estatua. Nos hará perseguirlo por todas partes si no lo atrapamos rápido.

Robot #3 – Simio (Ape Escape)

Capturado por un platillo volador que le da vueltas a esta roca. Debemos sacar una dinamita de una plataforma cercana, arrojársela para que libere al simio y luego atraparlo.

Robot #4 – Simio (Ape Escape)

Escondido en uno de los arbustos de esta área.

Robot #5 – Simio (Ape Escape)

Rodeando la fuente que tiene la primera pieza del rompecabezas.

Robot #6 – Simio (Ape Escape)

Sobre la plataforma elevada con piso de cristal. También hay una pieza de rompecabezas ahí.

Robot #7 – Simio (Ape Escape)

En medio de la plataforma que se ve en la imagen. Debemos usar el trampolín para llegar al enemigo verde y derrotarlo para que aparezca una flor que podemos usar como propulsor y así alcanzar tanto al simio como a la pieza del rompecabezas.

Robot #8 – Simio (Ape Escape)

Sobre la plataforma de escape.

Robot #9 – Simio (Ape Escape)

Dentro de la canasta de bananos en la zona de cemento.

Robot #10 – Specter (Ape Escape)

Tras atrapar siete simios en este nivel, aparecerá como un jefe en lo alto de la estatua de la libertad. Podemos atraparlo al derrotarlo.

Piezas del rompecabezas

1 – Sobre la fuente. Podemos alcanzarla usando el chorro de agua.

2 – Sobre la plataforma con piso de cristal.

3 – En medio de la plataforma que se ve en la imagen. Debemos usar el trampolín para llegar al enemigo verde y derrotarlo para que aparezca una flor que podemos usar como propulsor y así alcanzar tanto al simio como a la pieza del rompecabezas.

De regreso al lugar del aterrizaje

Si siguieron esta guía, terminaron todos los niveles del mundo Nebulosa gorilosa rescatando más de 40 robots. Eso es más que suficiente para volver al primer nivel del juego y rescatar algunos robots más.

Robots

Robot #1

Si rescatamos al menos 10 robots, podemos acercarnos a esta roca en el área principal para levantarla y rescatar otro robot más.

Una vez derrotamos a Spectre, podemos volver con una Memoria de la Nave Nodriza al planeta inicial y rescatar algunos robots más. Cruzando este improvisado puente si tenemos al menos 25 robots.

Robots #2, #3, #4 y #5

Si hemos rescatado al menos 25 robots, podemos abrir la jaula de estos cuatro

Robot #6

Cerca de los anteriores robots, si miramos a la izquierda desde la entrada. Solo tenemos que derrotar un par de enemigos y golpear el árbol para que caiga.

Robot #7

si seguimos la pared desde el anterior robot, llegamos con otro que necesita ayuda. Saltamos para golpearlo después de eliminar el enemigo naranja.

Robot especial – Spyro (Spyro The Dragon)

Si hemos rescatado al menos 20 robots, podemos hacer que levanten estos trampolines que nos permitirán subirnos al tronco y rescatar a Spyro.

Robot #8

Si hemos rescatado al menos 30 robots, podemos crear un camino hacia lo alto de esta estructura para rescatar otro más.

Robot especial – Amaterasu (Okami)

Ahora debemos tener 50 robots, lo que es suficiente para activar esta plataforma en la misma área.

Luego nos pedirá 20 robots para subir, que tenemos de sobra. Arriba nos encontramos a un personaje que recordamos con mucho cariño.

Robot especial – Duende (Dreams)

Por último, en el extremo de esta área podemos crear una cuerda de 20 robots para escalar hacia abajo y alcanzar otro robot especial.

Piezas del rompecabezas

1 – En el área central podemos levantar una roca usando solo 2 robots para que aparezca la primera pieza.

2 – Si tenemos 10 robots podemos llamarlos aquí para que formen unas escaleras hacia otra pieza.

3 – Tras rescatar al Robot #1 de esta área podemos acercarnos aquí con los mismos 10 robots para que formen una cuerda que podemos escalar hacia la pieza del rompecabezas.

4 y 5 – Hay otras dos piezas que podemos conseguir en ésta área columpiándonosde un ave y levantando una roca si hemos avanzado lo suficiente en la trama principal y tenemos suficientes robots.

6 – Una vez avancemos lo suficiente en la misión principal, aparecerán tres pájaros sobrevolando la zona principal con otra pieza de rompecabezas. Solo debemos buscar un lugar elevado desde el cual podamos alcanzarlos de un salto cuando pasen por ahí.

7 – Sobre un árbol detrás y a la izquierda del punto donde cae el satélite que nos abre camino al Sistema tentacular. Requiere 100 Robots así que es probable que no lo puedan tomar todavía.

Esperamos que esta guía para encontrar todos los robots perdidos, warps y piezas del rompecabezas en todos los niveles de la Nebulosa Gorilosa de Astro Bot para PS5 les haya resultado útil.